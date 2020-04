Pasqua in quarantena: 10 film imperdibili da vedere

Pasqua 2020, i migliori film da vedere in quarantena

Il Principe d’Egitto: a tema religioso, il film è il primo della Dreamworks. La storia parla di Mosé e della sua impresa ed è tratta dall’Esodo. Il protagonista conduce il popolo ebreo attraverso la Terra Promessa, lontano dalla schiavitù di Ramses II. Non propriamente indicato per i bambini, è meglio scegliere questo film solo se in casa ci sono già degli adolescenti che possano capire e apprezzare la pellicola. Diversamente, i bambini si annoierebbero e non ve lo farebbero vedere in pace! La Passione di Cristo: quando la fede e il cinema si incontrano nasce La Passione di Cristo di Mel Gibson. Film del 2004, la trama è incentrata sulle ultime dodici ore di vita mortale di Gesù Cristo, quelle più sofferte e più celebri. Anche in questo caso la pellicola non è adatta ai più piccoli e nemmeno alle persone troppo sensibili, che potrebbero risentire dei dettagli crudi e realistici. Jesus Christ Superstar: il film è l’adattamento di uno dei musical più celebri al mondo, l’opera rock nata a Broadway. La pellicola del 1973 racconta gli ultimi sette giorni della vita di Gesù dal punto di vista di Giuda. Le canzoni che compongono il film non vi usciranno mai più dalla testa. La fabbrica di cioccolato: cambiamo genere. Perché ha a che fare con la Pasqua? Ovviamente perché si tratta di un film sul cioccolato! Diretto da Tim Burton e tratto dal romanzo di Roald Dahl, il film ci porta a fare un viaggio nella fabbrica di cioccolato segreta accompagnati da Willy Wonka. Le 5 leggende: il film vede protagonista un quintetto di supereroi assolutamente inediti, a partire da coniglietto di Pasqua. A lui si aggiungono Babbo Natale, Jack Frost, Sandman e la fatina dei denti. Serve aggiungere altro? Easter Parade – Ti amavo senza saperlo: si tratta di un altro musical, un grande classico dall’età d’oro di Hollywood. Il film, uscito nel 1948, vede come protagonisti Fred Astaire e Judy Garland, ultra celebri e al massimo della loro carriera. Romantico, nostalgico, musicale: tutti gli ingredienti perfetti per accoccolarsi sul divano e godersi le festività pasquali. Del resto la storia si svolge proprio in prossimità della Pasqua. Brian di Nazareth: si tratta di un mix tra musical e comedy che narra la vita di Gesù senza però metterlo al centro come protagonista. A narrare la vita di Cristo è Brian, nato nella capanna vicina a quella di Giuseppe e Maria. Hop: si tratta di un cartone animato che vede come protagonista Fred. Quando, accidentalmente, investe un coniglio pasquale il protagonista non ha idea di quello che dovrà sopportare nei giorni seguenti. Toccherà a lui salvare la Pasqua andando a sostituirsi al coniglio, del quale dovrà anche prendersi cura. Noah: questa è la storia dell’arca di Noé, scelto da Dio per un grandissimo compito. La sua responsabilità è quella di costruire un’arca in grado di accogliere tutti gli animali della terra e di scappare alla terribile alluvione in arrivo. Son of God: nel film viene narrata l’occupazione romana in Terra Santa a discapito del popolo ebraico. Il sommo sacerdote Caifa, che deve sottostare alla collera di Ponzio Pilato, deve mantenere il controllo in città. Accade però che arrivi Gesù a Gerusalemme, con il suo messaggio d’amore, aprendo le porte a una rivoluzione vera e propria.

