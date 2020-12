I 10 migliori film di sempre da vedere a Natale

1. Miracolo sulla 34esima strada

2. Mamma ho perso l’aereo

3. Canto di Natale di Topolino

4. A Christmas Carol

5. Dickens: l’uomo che inventò il Natale

6. Nightmare Before Christmas

7. Il grinch

8. Una poltrona per due

9. Serendipity

10. La banda dei babbi natale

E’ alle porte un natale un po’ diverso; quest’anno magari non si potranno fare le gran rimpatriate di famiglia o il cenone della vigilia, ma! Tra vacanze tranquille e preparazioni disperate per gli esami della sessione invernale, una serata di relax non si nega a nessuno. Abbiamo raccolto quindi i, da soli, con la famiglia o in chiamata con gli amici.Buona scelta e buona visione!E il king dei filmoni di Natale, un vero e proprio colossal del sentimento.e alle lacrime, nella speranza di rivedere Babbo Natale libero dalle catene della clinica psichiatrica in cui è stato rinchiuso.Se avete paura di restare da soli in casa, questo è il film che fa per voi. Insieme al giovanissimo protagonista della storia, riuscirete a sentirvi soldati invincibili, capaci non solo di difendere il fortino ma anche resistere da soli contro ogni avversità,, come ogni Natale che si rispetti.Il lungometraggio disneyano narra il celebre, omonimo, in cui un avaro signore benestante in una sola notte viene sballottato dai fantasmi avanti e indietro nel tempo con lo scopo di fargli capire quello che veramente conta nella vita. Che ovviamente non è il denaro.Ilnell’adattamento cinematografico di Robert Zemeckis, il regista che ha un debole per le storie in tema di viaggi temporali (è lui quello della saga di Ritorno al futuro). Per questa pellicola, costata 200 milioni di dollari, ha riutilizzato la tecnica denominata Motion Capture, la stessa di Polar Express e La leggenda di Beowulf.al tempo del rientro a Londra dopo una fortunata tournée americana. E’ il 1843 e Charles, dopo il fallimento dei suoi primi tre libri, vive un momento di smarrimento e di crisi creativa, quando viene fulminato dalle favole di una giovane domestica irlandese che decide di mettere nero su bianco. Ma nessun editore se la sente di investire su quel racconto che mette insieme strani spiriti e vecchi avari.Realizzato in stop-motion (con pupazzi mossi a mano dagli animatori di fotogramma in fotogramma),ideato e diretto da Tim Burtonnei film dedicati al Natale, perché al suo interno contiene sentimenti contrastanti come l’ansia, la paura, la gioia dell’attesa. Sentimenti che si vivono tutti insieme a Jack Skeleton, lo scheletro leader del paese di Halloween e re delle Zucche (doppiato in italiano da Renato Zero).Diretto da Ron Howard e intepretato da Jim Carey, ha come protagonista una creatura verde, rugosa e pelosa, che da piccolo viene bullizzato dagli altri bambini e da allora comincia a nutrire un vero e proprioe dei Nonsochi. Vive come un eremita riciclando spazzatura. Riuscirà a capire il vero significato di questa importantissima ricorrenza?Il film diretto da John Landis ha vinto un Oscar per la miglior colonna sonora di Elmer Berstein, ma chi l’ha visto lo ricorda per le vicissitudini dei due protagonisti (Eddie Murphy e Dan Aykroyd) che si ritrovano a dover vivere per un certo tempo l’uno con i mezzi dell’altro., sempre presente nel palinsesto in tv nei giorni festivi.La serendipidità è una parola che indica la possibilità di scoprire una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra. E la trama del film si basa proprio su questo. A New York, durante una caotica giornata di shopping natalizio, nel reparto accesso di accessori di Bollomingdale’s, Jonathan e Sara si conoscono e pur essendo attratti l’uno dall’altra si separano, decidendo di lasciar decidere al fato del loro destino.sono tre amici che la notte della Vigilia, sorpresi a scalare un edificio in tenuta da Santa Claus,perché accusati di far parte della banda che ha svaligiato otto appartamenti in due giorni. In cella cominciano a raccontare la loro verità. Una commedia garbata che ancora una volta conferma l’esistenza di Babbo Natale!