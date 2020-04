I migliori episodi a tema Pasqua delle serie Tv

South Park (11X05)

I Simpson (17X07)

I Griffin (08X02)

Friends (03X21)

Mad Man (02X04)

Sì, lo sappiamo, laQuesto significa niente picnic con gli amici e niente pranzi con tutti i parenti al completo ma certo non vuol dire che non ci sia nulla di bello da poter fare. Ad esempio, un'idea potrebbe essere quella di vedere glipiù famose di sempreMagari potresti prendere spunto, che ne dici?!Cominciamo con ‘South Park’, una delle serie più irriverenti e politically incorrect che esistano. In questo episodio dissacrante, chiamato ‘Fantastico speciale di Pasqua’, l’arrivo della festività porta Stan a chiedersi quale sia il legame che collega la resurrezione di Gesù Cristo con un. Il ragazzo, dopo una serie di approfondite indagini e dopo aver scoperto l’incredibile segreto che si cela dietro l’Ultima cena di Leonardo Da Vinci, entra a far parte del ‘Club degli uomini lepre’, organizzazione nata per proteggere Palla di Neve, un coniglio pasquale, nonché legittimo erede al trono papale.Il periodo di Pasqua fa invece da sfondo a questo magnifico episodio della diciassettesima stagione de I Simpson, ‘Le allegre comari di Rossor’, in cui va citata la memorabile scena di Homer che picchia l’arbitro travestito dadurante la caccia alle uova. Nell’episodio, Marge entra a far parte del club delle Allegre comari di Rossor, un gruppo di donne un po’ in là con gli anni, di cui scoprirà in seguito il piano segreto di rapina in casa del Signor Burns per raccogliere fondi. Intanto, inaspettatamente,, avendo quest’ultimo una cara nonnina toscana. Divertente e sarcastico come sempre.Parlando di cartoni animati irriverenti, è il turno de I Griffin di Seth MacFarlane, che dedica il suo speciale di Pasqua al, in un episodio dal nome ‘Questioni di Fede’. Nell’episodio in questione,, spulciando nel passato della propria famiglia,. Saputa la notizia, inizialmente Peter incoraggia la moglie a comportarsi da ebrea ma l’apparizione in sogno del padre, fermo e severo cattolico, provoca in lui un cambiamento radicale. Da lì in poi, Peter cercherà in tutti i modi di reprimere la parte ebrea di Lois.Sicuramente non siamo nuovi alla stravaganza dei personaggi di questa famosissima e acclamatissima serie della Warner Bros Television e anche qui non restiamo certo delusi. Durante l’episodio il buon, ancora afflitto per la recente batosta sentimentale ricevuta da Kate,. Nel frattempo,il quale, pur di restare a fianco di Rachel, preferisce rinunciare alla sua apparizione in tv da lui attesa con entusiasmo, per accompagnarla in ospedale a seguito della frattura di una costola.Concludiamo infine con l’episodio “Tre Domeniche” dalla serie statunitense Mad Men. Qui viene approfondito il rapporto tra Peggy e sua sorella Anita. Quest’ultima in confessione,, la quale dopo aver sedotto un uomo sposato ed essere rimasta incinta, a suo parere fa finta di niente. Assistiamo anche ad un vivace confronto tra Betty e Don. La donna accusa il marito di essere troppo leggero nei metodi con il loro figlio minore Bobby. Ma Don avrà una valida spiegazione per i suoi metodi educativi.quando padre Gil fa gli auguri a Peggy regalandole un uovo per il piccolino. Adatto per gli appassionati della serie.