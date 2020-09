Netflix, le migliori serie Tv da vedere settembre/ottobre 2020: i consigli

Serie tv datate da vedere su Netflix

Serie tv teen drama da vedere a settembre su Netflix

Serie Netflix fuori dal comune da vedere a settembre/ottobre

Serie tv nuove su Netflix settembre/ottobre 2020

Il catalogo di Netflix, e ormai sembra essere davvero ben nutrito. Nuove: insomma, come ci si può orientare in un catalogo così ampio? Capita anche a voi di rimanere ore e ore a fissare i film presenti sulla piattaforma senza riuscire a decidere cosa vedere? Proprio per cercare di superare questo problema che colpisce davvero tanti appassionati di serie tv,. Scopriamo insieme quali sono i migliori!Le serie tv perfette per questa stagione, con il freddo in arrivo e le giornate uggiose che già si sono affacciate,, due serie datate ma ancora capaci di far innamorare nuovi e vecchi spettatori. Infatti sarà impossibile non rimanere incantati dalla splendida, la cittadina dove, vivono e sono parte pulsante della realtà di paese nei primi anni 2000. Impossibile anche non provare simpatia per i sei personaggi dientreranno nei vostri cuori e non ne usciranno più.Un appassionato di serie tv non può non aver visto almeno: ma quali sono quelli imperdibili su Netflix?, senza dubbio una delle serie più innovative e fresche nel panorama italiano degli ultimi anni, che segue le vicende di: assolutamente da vedere. Segue poi, una serie del tutto sopra le righe, ma che una volta iniziata: infatti il giallo che si rinnova stagione dopo stagione lascia lo spettatore col fiato sospeso ad ogni episodio.Proseguiamo poi con due serie non così vecchie, ma non nuovissime come: perfette per distrarsi dai problemi quotidiani e per. Infatti nel primo caso potrete fare la conoscenza di sette ragazzi speciali, del loro essere unae di come poi dovranno. Nel secondo caso invece la serie segue le vicende di Dirk Gently, un investigare del tuttoConcludiamo quindi con qualcosa di più nuovo, e come non menzionare i nuovi episodi diche sbarcherà proprio a ottobre su Netflix? In entrambi i casi due, pronti a sbalordirvi con le nuove stagioni appena caricate, o in arrivo.