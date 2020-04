Non si può fare binge watching su Disney Plus!

Su Disney Plus è abolito il binge watching

Quali sono le serie tv di cui non si può fare binge watching?

Mandalorian

High School Musical: The Musical - La serie

Il mondo secondo Jeff Goldblum

Star Wars: The Clone Wars - l’ultima stagione

Elena, diventerò presidente

Encore!

Il mondo mai visto

Piccoli cani guida crescono

Marvel: Hero Project

Be our Chef

Fonte foto Facebook: Mandalorian ep. 3Dinsey Plus è la nuova piattaforma di streamingproprio dalla Disney da cui prende il nome. E’ senza dubbio una delleper tutti gli amanti di film e serie tv, anche perché al suo interno, oltre ai classici della, raccoglie i film dell’universoe di quello di, per non parlare dei cartoni e corti firmatie di una vastissima gamma di documentari dellaTuttavia tutti gli appassionati di serie tvper alcune scelte discutibili intraprese da Disney Plus: scopriamo quali sono.Il Binge Watching, per chi non lo sapesse, è quando di una serie tv vedi. E’ una pratica molto diffusa tra tutti gli amanti delle serie, da, tutte le piattaforme classiche di streaming lo permettono, anche se dopo tre/quattro episodi che guardi senza dare segni di vita sullo schermo compare un avviso che ti chiede. Tuttavia Disney Plus ha intrapreso una strada quasi inedita quando si parla di piattaforme in streaming:. Ovviamente questo sta impedendo a tutti gli utenti di fare, dato che questa pratica presuppone che le puntate di una serie siano tutte - o almeno in larga parte - disponibili.Le serie tv che stanno uscendo con un solo episodio a settimana su Disney Plus sono tuttepensate proprio per l’uscita sulla nuova piattaforma di streaming. Ecco la lista completa delle serie tv che su Disney Plus, a oggi, contano ancorae i quali stanno uscendo con