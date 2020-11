Maneskin, Damiano e Victoria positivi al Coronavirus: “Usate le mascherine”

L’appello dei Maneskin a rispettare le regole di sicurezza

Fonte foto: Facebook In un post su, ihanno annunciato ai loro fan: “Abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento”.Subito dopo l’annuncio è arrivata dunque la rassicurazione sullo stato di salute dei due contagiati, seguita da seriesull’importanza di seguire scrupolosamentecome l’e ilGuarda anche:Il gruppo musicale vincitore dell’edizione 2018 di X Factor ha voluto condividere prontamente con i fan la notizia del contagio per dare il proprio contributo alla:“Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l'importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle,. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti.”.Anche se lo scontro diretto con il Covid è iniziato anche per due componenti della band romana, questo avvenimento non fermerà la creatività musicale della band romana che rassicura il suo pubblico con: “Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa”.