Coronavirus, i famosi che sono risultati positivi

La lista dei vip positivi al Coronavirus Nelle ultime ore i contagi nel nostro paese stanno ancora salendo a vista d’occhio. Ebbene non siamo l’unico Paese in piena emergenza da Covid-19. Ma andiamo a scoprire ora quali sono i vip che si sono ammalati di Coronavirus nelle ultime ore. Tra i primi a dare la notizia della positività al virus sono stati Tom Hanks e sua moglie, che però sono stati già dimessi dall’ospedale e che attualmente si trovano in quarantena. Anche Nicola Zingaretti, il Presidente della Regione Lazio, è risultato positivo al virus. Contagiato anche lo scrittore cileno Luis Sepulveda, con condizioni all'inizio gravi, ma in miglioramento. Nelle ultime ore ha ammesso la sua positività al Covid-19 anche Piero Chiambretti. Da Oltreoceano ci è giunta la notizia di Kristofer Hivju, Tormund di Games of Thrones, che è risultato positivo al virus e si è auto isolato insieme alla sua famiglia. Tra i positivi di Hollywood anche Olga Kurylenko l'attrice, conosciuta per il suo ruolo nel film di James Bond del 2008 Quantum of Solace e per la serie Magic City. Idris Elba è uno dei caso più recenti, lo ha annunciato l'attore stesso tramite un post su Twitter in cui rassicura i fan di non stare male pur dovendo rimanere in isolamento. Dal suo profilo Instagram dà conferma di essere positiva anche Itziar Ituño, l'ispettore Murillo, poi Lisbona de La Casa di Carta.

Contagi anche nel mondo sportivo: Daniele Rugani, difensore della Juventus, primo calciatore di Serie A a essersi ammalato in Italia, e Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria. E’ inoltre positivo anche Alberto II di Monaco, che tramite il Principato, ha fatto sapere che il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione. Positivo il ministro della Cultura francese, Franck Riester e la ministra spagnola delle Pari opportunità Irene Montero. In isolamento c’è anche Justin Trudeau, premier del Canada: sua moglie Sophie Gregorie è positiva. Infine anche Il capo-negoziatore dell'Unione Europea sulla Brexit, Michel Barnier, ha annunciato di essere positivo.







