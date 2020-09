Lucca Comics 2020 su Amazon: cosa puoi trovare nello store online

Lucca Comics & Games sbarca su Amazon

Lo store ufficiale di Lucca Comics su Amazon: cosa si può troavere?

Fonte foto: Lucca Changes Il Covid-19 ha inevitabilmente, che sono stati costretti a rinviare o a sospendere le loro normali programmazione. E tra gli eventi più importanti in Italia, soprattutto nell’ottica del mondo nerd, vi è senza dubbiola più grande fiera italiana dedicata ai fumetti, giochi, videogiochi e a molto altro.Quest’anno anche questo importante appuntamento, e quindi ritroveremo alla fine di ottobre un festival che, tra appuntamenti virtuali e incontri reali a Lucca e nei Campfire. Non mancheranno quindi le novità e le presentazioni sia in presenza che via internet: e in ottica di grandi news,Scopriamone di più.Da quest’anno sarà disponibile. Questa è una delle prime grandi novità del Festival 2020., nonché uno degli alleati più preziosi di, per ricreare “”. Ovvero uno spazio non solo legato all’evento culturale,del comparto audiovisivo e cartaceo legato al mondo nerd. Ma cosa sarà possibile trovare sullo store di Lucca Comics su Amazon?Sullo store online, come solitamente accade all’interno della fiera,che usciranno a cavallo del magico ponte di Halloween. Quindi su Amazon potreteche saranno acquistabili da chiunque e da qualsiasi luogo tramite il Lucca Store di Amazon.it. Il nuovo punto vendita digitaleche da più di mezzo secolo si aggira per le strade della città alla ricerca dell’oggetto imperdibile.come prima facevano in piazza Napoleone o al padiglione Carducci per continuare la tradizione degli acquistiavendo però come tramite la professionalità e la puntualità di Amazon. Lo spazio dedicato al Lucca Comics su Amazon: videogiochi, giochi da tavolo, libri e fumetti, blue ray e dvd, e bundle esclusivi,all’interno di ogni categoria proprio come faceva nei padiglioni appositi.