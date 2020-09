Film e serie Tv gratis senza abbonamento su Netflix: ecco come

Netflix: serie tv e film gratis senza abbonamento

Stranger Things

Élite

Boss Baby: Di nuovo in affari

When They See Us

Love is Blind

Il nostro pianeta

Grace e Frankie

Murder Mystery

Bird Box

I Due Papi

Nelle ultime oreha lanciato una nuova iniziativa che permette di guardare alcuni film e serie tv di successo. La piattaforma di streaming ha presentato la promozione a: "Stiamo esaminando diverse promozioni di marketing per attirare nuovi membri e offrire loro un'ottima esperienza Netflix”.Ecco cosa si può vedere gratuitamente.Con l’Netflix ha visto un notevole aumento di iscritti ma non abbastanza per smettere di creare nuove promozioni e campagne di marketing. L’ultima trovata della piattaforma di streaming permettere di vedere una selezione di serie tv e film gratuitamente su(pc, smartphone, tablet, smart tv, ecc) e facoltativamente in versione multilingue. Per farlo bisogna collegarsi al sito dedicato e avviare la visione del contenuto desiderato. Cliccando su “” viene indicato al cliente se la visione è sconsigliata a determinate categorie di pubblico, come i minori di 14 anni, o se è dedicata a tutti gli spettatori. Ma attenzione, se i film possono essere guardati nella loro interezza, le serie TV sono disponibili solo con il primo episodio. Ecco la selezione: