La Caserma sesta e ultima puntata: quando andrà in onda

Sesta e ultima puntata La Caserma: giorno e orario

La Caserma, sesta puntata: tutte le anticipazioni

Inizia il Festival di Sanremo e la Rai ha leggermente cambiato il suo palinsesto. Così il consueto appuntamento su Rai 2 con la Caserma salterà una settimana. Ecco allora quando vedere la sesta puntata e ultima de La Caserma.Ilche vede protagonisti giovani alle prese con la vita militare nella caserma di(Trento), per questa settimana si prende una pausa.La sesta e ultima puntata, infatti, andrà in onda. Questaè stata decisa per lasciare spazio alche andrà in ondaLa Rai dunque, per questa settimana, ha preferito concentrarsi sul Festival, posticipando. Al posto del consueto appuntamento con il docu-reality infatti,andrà in onda, diretto dal regista York Alec Shackleton, con Nicolas Cage fra gli attori protagonisti.Guarda anche:Dal filmato trasmesso al termine della scorsa puntata, le immagini hanno mostrato i ragazzi alle prese condurante la quale si sono intraviste anche alcune. Rimane dunque il dubbio riguardo alla comparsa di tali dispositivi di emergenza: si è ferito qualcuno o la loro presenza è dovuta ad una semplice prassi prevista nelle esercitazioni?Gli spoiler inoltre rivelano la comparsa di, che porterà il buonumore nella caserma e saprà regalare spensieratezza e allegria anche in un contesto di vita militare.La puntata terminerà condei ragazzi che dopo mesi insieme dovranno salutarsi per riprendere ognuno la propria vita. Ma non per tutti i concorrenti la fine dell’esperienza nel reality militare rappresenterà un addio definitivo dal piccolo schermo, poiché sono diversi i profili interessanti emersi che in futuro sarà forse possibile rivedere in altri programmi televisivi.Guarda il video con