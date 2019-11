Il Collegio, come si fa a partecipare alla prossima stagione?

Il Collegio 5: come partecipare?

partecipare ai casting nei centri commerciali

iscriversi al forum online.

Il Collegio 5: quando ci saranno i casting

Collegio 5: casting nei centri commerciali 2020

Il Collegio 5: le informazioni per partecipare

dati anagrafici del genitore e dei figli

professione del genitore

numero di telefono e indirizzo e-mail valido

autorizzazione al trattamento dei dati del genitore e del minore

classe frequentata dal minore

descrizione degli hobby e di quanto tempo passa al cellulare e/o su internet.

Il Collegio 4, che sta andando in onda in questo periodo su Rai 2 , è senza dubbio. Tutti ne parlano, tutti vorrebbero farne parte: ma se ti dicessimo che? Ovviamente non all’edizione numero 4, ma alla prossima, all’edizione 2020 del Collegio 5 (sempre che sia confermata!). Se hai tra icontinua a leggere e scopri come diventare uno deidelPer poter far parte della classe dei ragazzi delè necessario passare attraverso un. Le modalità per poter fare domanda sonoOvviamente, sia per sapere dove saranno presenti i casting nel 2020, sia per potersi iscriversi ai casting online, visto che il sito recita chiaro “”. Tuttavia: leggi quindi come partecipare ai casting nei centri commerciali!I casting, ai quali possono partecipare anche i docenti e i dirigenti scolastici (che andranno poi a insegnare nel collegio), lo scorso anno si sono svolti nel mese di maggio. E' possibile quindi che i casting per Il Collegio 5 si svolgeranno nello stesso periodo dell'anno.Anche se è presto per provare a iscriversi ai casting, ecco unadi come funziona la: per poter partecipare ai casting nei centri commerciali dovrai cercarepresente all’interno di uno degli 8 centri commerciali che saranno sede delle selezioni. Poi dovrai iscriverti utilizzando uno smartphone inquadrando con la telecamera ilpresente nella locandina. E se sarai tra i primiche si iscriveranno, la tua richiesta sarà esaminata dal personale di. Se non riuscirai ad essere tra i primi 250, si verrà indirizzati a una pagina di rispostae la liberatoria da compilare e da firmare. Entrambe dovranno essere consegnate () ai selezionatori presenti all'interno del centro commerciale. Il personale di Magnoliaad ogni candidato che allegherà alla scheda.Volete partecipare al Collegio 5?per candidarsi compilando il form in cui è necessario indicare i seguenti dati: