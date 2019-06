Mondiali calcio femminile: chi sono le campionesse della Nazionale

Laura Giuliani

stanno tenendo incollati allo schermo tantissimi tifosi della Nazionale. Le ragazze stanno affrontando squadre davvero impegnative, ma grazie alla loro grinta sono riuscite ad arrivare ai quarti di finale.Ma in pochi conoscono davvero le nostre giocatrici... Oggi andremo a vedere qualche cosa che non sapevi sulle undici titolari quasi inamovibili!Oltre ad essere, difende i pali della porta della Juventus, con cui quest'anno ha vinto anche lo scudetto dopo esser tornata in Italia al termine della lunga esperienza in Germania durata quattro stagioni. Il suo più grande idolo è l'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo, che ha incontrato da bambina all'aeroporto di Milano-Malpensa.Terzino destro della Nazionale e della fiorentina, ama viaggiare ma soprattutto cucinare, il suo idolo è (a sorpresa) l'ex attaccante di Inter e Sampdoria Samuel Eto'o. La scorsa stagione è stata premiata come miglior giocatrice del campionato femminile di serie A. In realtà, la Fiorentina non è solamente il club per cui gioca ma anche quello che tifa sin da piccola.Capitano e difensore centrale di questa fantastica Nazionale e della Juventus, ama mangiare soprattutto spezzatino, salumi e formaggi. Tre sono le lingue che la giocatrice conosce. Inoltre ama leggere, in particolare il suo autore preferito è Valerio Massimo Manfredi. Non ama esporsi in pubblico, infatti sono davvero poche le informazioni che si conoscono della sua via privata.Terzino sinistro della Nazionale in forza all'Atletico di Madrid, è particolarmente legata al numero 5. Spesso passa il tempo leggendo, scrivendo o guardando film. La sua passione sono di certo i tatuaggi ma anche gli animali: a Firenze, dove la sua famiglia continua a vivere, ha un cane di nome Baloo.Centrocampista della Nazionale, è sin da piccola una grande tifosa dell'Inter nonostante sia sotto contratto con la Juventus, che è che - come tutti sappiamo - l'eterna rivale della formazione milanese. Ha recentemente firmato una sponsorizzazione biennale con Lotto, che l'ha resa la prima giocatrice a firmare con lo storico marchio italiano. Idoli indiscussi cui si ispira sono Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.La “nuvola rossa”, soprannome dovuto al colore ramato dei suoi capelli, è un centrocampista del Milan e della Nazionale, è una grande amante di fiction e serie tv. Grande appassionata di musica, è particolarmente legata al gruppo dei Modà. Un suo grande desiderio è quello di visitare la Thailandia.Difensore dell'Italia ai Mondiali, gioca nella Roma, squadra di cui è anche capitano. Il suo film preferito è Il Gladiatore, e usa una fascia da capitano personalizzata su è cucita la frase "Forza e onore, il resto è aria e polvere". Per la sua città e per il suo animo combattivo, è stata lei stessa soprannominata "Gladiatore".Valentina Cernoia copre il centrocampo nella Nazionale italiana. Gioca nella Juventus, con la quale ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia in questa stagione. Ha iniziato la sua carriera calcistica da piccolissima, già a 8 anni aveva gli scarpini ai piedi. Nonostante un intervento per la rottura del legamento crociato anteriore sinistro nel 2017, la ripresa è stata fulminea ed oggi è tra le titolari dell'Italia ai mondiali.E' un trequartista della Nazionale e della Juventus, squadra di cui è da sempre tifosa. Il suo idolo indiscusso è CR7, altro se non Cristiano Ronaldo, per ironia della sorte in forza alla Juventus. In caso di tempo libero non fa altro che fare shopping, studiare o guardare serie tv.L'attaccante della Nazionale e della Juventus non si separa mai dai propri dispositivi e dal proprio diario segreto; testimonial ufficiale della Puma, si ispira a Roberto Baggio, vecchia gloria del calcio italiano. Ha iniziato a giocare a calcio dentro la farmacia del padre, in cui era solita utilizzare gli scaffali come porta.Attaccante della Nazionale e del Milan, conserva sin da piccola la passione per l'Atalanta. Ama cucinare e suonare la chitarra. Nel tempo libero è solita leggere biografie dei calciatori più famosi, o anche giocare con il suo cane di nome Sid, come il bradipo protagonista del film “L'era glaciale”.