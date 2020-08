Il vero volto di 10 imperatori romani che hai sicuramente studiato

Augusto

Nerone

Marco Aurelio

Caligola

Adriano

Caracalla

Domiziano

Diocleziano

Traiano

Tiberio

Domande che gli appassionati di storia, ma non solo, si sono fatti certamente molto spesso e che finalemtne dopo migliaia di anni hanno trovato delle risposte. Un artista ha infattipiù famosi di sempre utilizzando il riconoscimento facciale, l’intelligenza artificiale eQuesto ragazzo ha dato vita alle statue illustrate nelle foto presenti nei libri di storia: il risultato è a dir poco eccezionale. Il ragazzo in questione, autore di questo interessante quanto singolare progetto, si chiamae studia all’Università di Losanna, in Svizzera. Il risultato che ha ottenuto èche consente oggi di scoprire il vero aspetto degli imperatori romani!Noto alla nascita come Gaio Ottavio Turino (Gaius Octavius Thurinus), appartenente alla gens, fu poi adottato per testamento come figlio ed erede dal prozio e, secondo la consuetudine,. È statodal 27 a.C. al 14 d.C.Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, meglio conosciuto come Nerone,, l'ultimo appartenente alla dinastia. Regnò circa quattordici anni dal 54 al 68, anno in cui si suicidò.Marco Aurelio Antonino Augusto è stato un imperatore, filosofo e scrittore romano. Su indicazione dell'imperatore Adriano,Gaio Giulio Cesare Augusto Germanico, regnante con il nome di Gaio Cesare, ma meglio conosciuto con il soprannome di, appartenente alla dinastia giulio-claudia. Regnò per meno di quattro anni dal 37 al 41, anno della sua prematura morte., che regnò dal 117, subito dopo Traiano, fino alla sua morte, avvenuta il 10 luglio del 138.Caracalla, è stato un imperatore romano, appartenente alla, che regnò dal 198 al 217, anno della sua morte. Importante provvedimento preso durante il suo regno, fu, chedi condizione libera.Tito Flavio Domiziano, con il nome di Cesare Domiziano Augusto Germanico,Gaio Aurelio Valerio Diocleziano, nato, è stato uncol nome imperiale di Cesare Gaio Aurelio Valerio Diocleziano Augusto Iovio.Marco Ulpio Nerva Traiano è stato un. Da ricordare in quantograzie alle conquiste di Armenia, Assiria e Mesopotamia, ma anche dei territori della Dacia e del regno di Nabatea.Tiberio Giulio Cesare Augusto, appartenente alla dinastia giulio-, dal 14 al 37. Membro della gens Claudia,nel 4, e alla morte del padre adottivo, il 19 agosto 14sebbene già dall'anno 12 fosse stato associato nel governo dell'impero.