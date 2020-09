Il Collegio 5, quando inizia? Date, anticipazioni e curiosità

Il Collegio 5: quando inizia

Il Collegio 5: anticipazioni e curiosità

È tutto pronto per la nuova edizione de “”, il docu-reality che mette al centro la vita di alcuni studenti che vengono catapultati per un mese all’interno di unper conseguire il diploma di licenza media . Ciò che fanno è un vero e proprio: indossano le uniformi dell’epoca, cambiano capigliatura e hanno a disposizione solo gli strumenti dell’anno scelto dalla produzione per studiare e trascorrere i pochi momenti di svago.Quale sarà la nuova ambientazione? Ma soprattutto, quando inizia il programma più atteso dagli studenti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Dopo il successo delle prime quattro edizioni,della sua quinta edizione. Secondo indiscrezioni, la nuova ambientazione farà un salto nel futuro rispetto alle edizioni passate: i ragazzi vestiranno i panni dei loro coetanei del. Altra differenza la location, quest'anno è stata scelta una scuola in provincia di Frosinone, ad Anagni, non più il collegio situato nella bergamasca. Per coerenza gli studenti saranno privati di qualsiasi dispositivo tecnologico in commercio dopo il 1992 e si serviranno dei libri e dei documentari presenti in quell'anno per studiare. Anche i docenti faranno un salto nel passato per ciò che riguarda. Rispetto alle scorse edizioni, inoltre, saranno introdotte alcuneche gli studenti dovranno superare per terminare il loro progetto scolastico.Secondo alcune indiscrezioni, la nuova edizione potrebbe essere condotta nuovamente, voce narrante delle prime tre stagioni. Come riportato sul web da Davide Maggio, le puntate saranno 8 e si potranno vedere anche in streaming mediante la piattaforma. Il servizio è completamente gratuito e mette a disposizione ogni anno tutte le stagioni dei diversi programmi in onda sui canali Rai. Nei prossimi giorni proprio lì potrebbero pubblicare idei nuovi studenti. Dalla produzione non è stata ancora annunciata lama è quasi certo che incontreremo i volti delle scorse edizioni. Intanto, ecco i loro nomi e i ruoli all’interno del reality:• Paolo Bosisio – Preside• Andrea Maggi – Italiano ed Educazione Civica• David Wayne – Inglese• Luca Raina – Storia e Geografia• Maria Rosa Petolicchio – Matematica e Scienze• Alessandro Carnevale – Educazione artistica• Piero Maggio e Lucia Gravante – Educazione tecnica• Daniele Calanna – Educazione fisica• Giovanna Giovannini – Educazione musicale• Valentina Gottieb – Aerobica• Carlo Santagostino – Informatica• Carmelo Trainito – Breakdance• Marilisa Pino – Supplente Italiano• Max Bruschi – Ispettore scolastico