X Factor 2020, repliche: dove vederlo

venerdì alle 21.30

sabato alle 17.00

lunedì a 00.00

martedì alle 23.45

Fonte: X Factor Italia via FbLa quattordicesima edizione diè finalmente iniziata. L’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha cancellato ie ledei tanti giovani che dopo i precasting online sono saliti sul palco per far sentire il proprio. L’edizione è come sempre condotta da Alessandro Cattelan e come giudici ci sono quattro artisti molto diversi tra loro:Ecco come rivedere la prima puntata.La prima puntata della nuova edizione di X Factor è andata in ondae ha inaugurato l’apertura del primo blocco, le. La produzione ha fatto sapere che il talent andrà in onda. Le dirette saranno anche disponibili in streaming per i clienti Sky attraverso il servizio. Chi ha l’abbonamento che include, inoltre, può scaricare le puntate e vederlein qualsiasi momento anche senza connessione a Internet. Un’altra alternativa, infine, coinvolge gli abbonati di: fino al 30 settembre ci si potrà abbonare ae avere il pacchetto Cinema e Intrattenimento insieme. Non ci sono vincoli contrattuali dunque si potrà disattivare il servizio manualmente in ogni momento. Ma è possibile guardare le puntate senza abbonamenti e direttamente in tv? Sì, te lo spieghiamo subito.Se non hai nessun abbonamento a Sky, canale 8 del digitale terrestre, i seguenti giorni: