Flash mob: l'Inno di Mameli trasmesso da tutte le radio

In questiognuno si sta organizzando come può. C’è chi ne approfitta per mettersi in pari con lo studio, chi è alle prese con una maratona di serie tv e chi invece, nonostante non possa uscire, non rinuncia a del sano movimento fisico tra le pareti di casa, ovviamente! Ma al di là dei singoli impegni, c’èOgni giorno, infatti, da Nord a Sud alle 18.00 in punto il silenzio delle strade viene spezzato improvvisamente dalla musica.famiglie intere intonano, secondo un programma che circola sul sul web, le canzoni più belle della radizione musicale italiane. E tra queste, ovviamente non poteva mancareProprio ildal titolo La radio per l’Italia che partiràe che coinvolgerà le radio appunto, sia locali che nazionali.Per la prima volta nella storiasia nazionali che localiTutti noi siamo quindi invitati a sintonizzarci sulla nostra stazione radio preferita, alzare al massimo il volume e,Sarà questo un modo per essere tutti uniti, per darci forza reciprocamente in questo momento così particolare. Le emittenti aderenti trasmetteranno l’Innoin diffusione audio digitale, in televisione e in streaming sui siti e sulle applicazioni. Terminato l’Inno di Mameli, le radioche, però, non sono ancora stati resi noti.Tantea questa iniziativa, ecco quali sono: Radio 1, Radio 2, Radio 3 e Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio. Insomma,con la nostra famiglia, pere ricordarci che se restiamo in casa presto tutto questo sarà finito!