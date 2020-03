Come stare bene anche a casa? Telefono Azzurro ti aiuta con Sfide

Il nuovo Progetto SFIDE

La Linea di Ascolto e la Linea di Emergenza

Come comportarsi con bambini e adolescenti

Le famiglie stanno affrontando un momento certamente nuovo, fino a quale settimana fa impensabile. Con l’Italia bloccata per il Coronavirus,non solo non vanno a scuola ma è a loroSi ritrovano quindi a dover fare i conti con il tempo libero e la gestione degli spazi domestici.La televisione e i social, bisogna dirlo, stanno dando dei messaggi impegnativi sul piano emotivo soprattutto per i più piccoli. E’ inevitabile quindi che ad essereminacciata da scenari futuri poco rassicuranti.Proprio per aiutare i più piccoli, come sempre ma soprattutto in questo periodo così delicato,Guarda anche:Proprio per far sentire ancor di più la sua presenza,hanno appena lanciato ilper 8 settimane i ragazzi delle scuole medie e superiori raccoglierannosu diversi temi, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti inche possono essere gestite completamente in maniera digitale. Nel Progetto SFIDEche forniranno soluzioni e strumenti utili a elaborare, anche a distanza, tematiche importanti come lao legati alla gestione dell’attuale situazione di isolamento. Le sfide possono essere utilizzate dai docenti come strumento per una didattica digitale a distanza interattiva e collaborativa.“Lain questi giorni – ha dichiarato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro - hanno registrato une crescono i casi gestiti dai nostri operatori. Ivivono in queste ore uno stravolgimento della loro quotidianità e cercanoEntrambe le linee, fanno sapere da Telefono Azzuro, sonoe i canali di comunicazione come il sitoin modo da poter raggiungere il numero maggiore di bambini e adolescenti, sempre più spaventati da quello che sta accadendo in queste settimane.Il messaggio che vuole dare Telefono Azzurro, è che risulta importante che laper affrontare insieme i temi della paura e della preoccupazione individuale. Bisogna da un lato indicare a bambini e adolescenti la strada più opportuna per tutelare la loro salute e responsabilizzarli nel modo appropriato, e dall’altro provare arispetto al momento che stiamo vivendo. Gli adulti quindi devono parlare con i più piccoli, cercando di tenerli distanti dal contatto diretto con la tv che in questi giorni manda messaggi molto forti a livello emotivo. Anche lacioè lasciar parlare i ragazzi più grandi con i più piccoli, per trovare un codice di dialogo più diretto e sincero. È poi necessario dare undei più piccoli, ovviamente facendo sempre riferimento alla loro età: preferire il gioco per i bambini, mentre è bene costruire un dialogo genitori-figli se si tratta di adolescenti.di mantenere vivo il rapporto con la scuola, attraverso la didattica digitale, e di alimentare le comunicazioni con i coetanei o fra adolescenti e bambini.