Nuela: tutte le cose da sapere su di lui

è uno dei protagonisti più amati die tra poco sbarcherà agli home visit. L’autore del tormentone del momento “Carote” si è fatto subito voler bene dal pubblico.? Scopriamo insieme il suo successo, la sua età e il suo vero nome., è iscritto al liceo Lucrezio Caro della sua città ma già sa cosa vorrebbe fare da grande. Infatti ama la musica da quando è piccolino e con la sua creatività ha già scritto alcune canzoni molto particolari come quella con cui ha debuttato a X Factor e il suo cavallo di battaglia ai bootcamp “Ti voglio al mio funerale”. Dai suoi social non si riesce a capire molto altro, ma se l’aspirante cantante non nasconde gli aspetti più importanti della sua vita privata, ci sono buone probabilità che sia single per il momento. Infatti sul suo profilo Instagram non ci sono foto che lasciano intendere una relazione.. che l’amore arrivi con il suo successo?Nuela è solo uno pseudonimo, infatti il giovane cantante si chiama Emanuele Crisanti. Il nome d’arte dovrebbe derivare da quello di battesimo “Emanuele” da cui Nuele trasformato in Nuela.Nato l’11 Maggio 2003, uno dei concorrenti più amati di X Factor ha solo 16 anni. Per chi partecipa alla trasmissione la giovane età è un’arma a doppio taglio. La freschezza che possono portare i contenuti di un ragazzo così giovane è molto apprezzata dal pubblico e dai giudici, ma allo stesso tempo sarà pronto per una carriera discografica?Nuela alle audizione ha strappato ben 4 sì, passando direttamente ai bootcamp, senza ulteriori selezioni intermedie. La canzone che lo ha fatto letteralmente decollare sui social è “Carote” un singolo definito innovativo e visionario che all’inizio potrebbe sembrare infantile, ma sentendolo più di una volta ci si rende conto che la semplicità spiazzante del testo ha veramente fatto colpo.“Carote, caroteSolo caroteLe regalo a mio nipote diventano banconoteLe scuote, le percuoteCellula eucarioteMica frigoriferiParliamo di caroteArancione, minestroneAra-arancione mine-mine-minestroneLa mia devozione solo alle caroteArrivo nella galleria e investo un sacerdoteCarote, caroteSolo caroteLe regalo a mio nipote diventano banconoteLe scuote, le percuoteCellula eucarioteMica frigoriferi parliamo di caroteVedi il mio nome? diventi omozigoteCosa sei? che ne sai?Vedo solo caroteLe rime con "ote" sono finiteQuindi... ehm... armadioCaroteCaroteSolo caroteLe regalo a mio nipote diventano banconoteLe scuote, le percuoteCellula eucarioteMica frigoriferi parliamo di caroteNuela citofoni, citofoni Nuela”