Quaderni, pennarelli e biancheria "vietati" al supermercato: non sono beni di prima necessità

I supermercati non vendono più quaderni, penne, evidenziatori

Studenti senza quaderni e cancelleria: le proteste

Andare al supermercato ormai per molti è, vista la quarantena a cui tutta la penisola è sottoposta. Soprattutto anche considerato cheperché sovraccarica di richiesta praticamente in tutta Italia. Ecco che quindi è ormai normale vedereper entrare all’interno dei supermercati.Ma una volta dentro, un’altra questione piuttosto strana sta prendendo piede in diversi supermarket:. Come mai? Scopriamolo insieme.In moltissimi supermarket sono presenti anche scaffali interi: quaderni, blocchi per appunti, evidenziatori e post-it. Ebbene, in questi scomparti da qualche ora sono presenti dei. Come mai? Sembrerebbe che,secondo le vigenti norme non possono essere venduti. Inoltre, con la chiusura delle cartolerie, quella dei supermercati diverrebbeai molti negozi con la serranda abbassata.In merito quindi al divieto di acquistare i prodotti di cartoleria all’interno dei supermercati è stato il web il primo a insorgere, come di consueto ormai,Infatti per moltissimi, dai più piccini, fino agli universitari,in queste ore di quarantena. Ecco che quindi si sta cercando una soluzione a questa insolita situazione. E intanto lacerca di fare chiarezza, è intervenuto anche: "La merce esposta nei negozi deve poter essere venduta tutta. Non si crei ulteriore pressione su lavoratori e clienti". Per ora quindie comunicazioni governative in merito.