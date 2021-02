I migliori film da vedere se sei uno studente di matematica (e affini)

La teoria del tutto

The Imitation Game

Il diritto di contare

A Beautiful Mind

Gifted - Il dono del talento

Gli studenti universitari che hanno deciso di intraprendere il cammino della, che però ogni tanto potrebbero aver bisogno di, e cosa c'è di meglio diEcco quindi una breve carrellata di pellicole con protagonisti amanti della matematica.Film del 2014 che è, racconta, cosmologo dell'Università di Cambridge, e della suae come esso sarebbe stato all'alba dei tempi. Tra nuovi amori e, la strada verso “la teoria del tutto”: riuscirà a comprendere l’origine del mondo?Sempre del 2014 troviamo anche The Imitation Games,. La storia raccontache, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale,. L'obiettivo del geniale matematico è quello di farquanto prima,, codificati con la macchina denominata. Inedito approfondimento sul secondo conflitto mondiale che racconta della battaglia non in trincea bensì giocata sulla superiorità mentale.Facendo qualche passo avanti nel tempo troviamo Il diritto di contare,. La pellicola racconta la storia dellae di come, insieme a due colleghe anch'esse afroamericane, Dorothy Vaughan e Mary Jackson,, superando ogni stereotipo sia di genere, in quanto donne, che razziale, in quanto afroamericane, guadagnando il rispetto dell’intero team.Parliamo ora di un classico del cinema degli ultimi vent’anni:, vincitore a soli diciannove anni di una borsa di studio all'Università di Princeton nel 1947. La sua brillante carriera poi continua con la sua ininterrotta scia di successi:Film del 2017, con Chris Evans e la giovanissima e talentuosa Mckenna Grace,, e dell’ancora più, standole accanto nel processo di crescita e formazione, seppur incontrando non poche difficoltà e ostacoli. Pellicolache punta a far riflettere, il tutto riassunto da un’emblematica frase che la giovane dotata riferisce alla sua psicologa: “Frank è una brava persona, lui mi ha voluto prima che fossi intelligente”.