Favij bocciato 7 volte all’esame della patente

Favij e le sette bocciature per la patente

Il noto youtuber Favij, ha da poco pubblicato un video nel quale racconta la sua traumatica esperienza alle prese con il conseguimento della patente. Infatti Lorenzo per ben sette volte non è riuscito a superare il primo step, ovvero l’esame teorico della motorizzazione che corrisponde ad un quiz composto da 40 domande. Per passare il test è necessario fare meno di quattro errori, e non è proprio un gioco da ragazzi. Infatti per chi tenta il questionario per la prima volta, anche se si è molto preparati, è normale essere bocciati almeno una volta. Le domande infatti vengono generate casualmente, e a volte è semplicemente questione di fortuna. Ma 7 volte è veramente un record! Vediamo l’esperienza del povero Favij.Il racconto di Favij inizia al liceo quando ha cominciato a studiare per il teorico. Il suo problema all'epoca era il poco tempo, infatti oltre all'impegno con lo studio gestiva già il canale YouTube che oggi conta più di 5 milioni di iscritti. Ancor prima di tentare per la prima volta il quiz il papà gli consigliò di comprare la macchina, ma lui non sentendosi ancora pronto e non essendo convinto della scelta dell'auto, decise di aspettare. Il primo esame con esito negativo contava 6 errori, dal secondo in poi il numero da abbassare rimase sempre un insulso 5. Nel video parla di quanto il suo impegno costante nello studio si sia rivelato inutile, a volte infatti si tratta solo di coincidenze sfortunate. Questa storia purtroppo non ha un risvolto positivo, almeno finora. Favij ancora lotta per l'ambitissimo foglio rosa, noi intanto gli mandiamo un grande in bocca al lupo per il prossimo esame!