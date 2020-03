10 film commedia per distrarsi dal Coronavirus

The Truman show

Tre all'improvviso

Come ti rovino le vacanze

Non è romantico?

Benvenuti al Sud

The Meyerowitz Stories

Metti la nonna in freezer

Lo stagista inaspettato

School of Rock

Zoolander

Tra lezioni online e biscotti fatti in casa, un po’ di relax è più che necessario anche in tempi di quarantena! Staccare la spina e ricaricare le energie ti permetterà diPer aiutarti a rilassarti noi di Skuola.net abbiamo raccolto per te unacon i quali farti grasse risate.Puoi trovarli sulle piattaforme online più conosciute: Netflix, Amazon Prime, Sky o Infinity. Buona visione!Grande classico di Jim Carrey, questacompletamente nella storia di Truman Burbank, che inconsciamente vive in un programma televisivo che mostra agli spettatori la sua vita senza alcun tipo di censure. Il film è stato candidato a tre Premi Oscar nel 1999 e premiato con sei statuette tra BAFTA e Golden Globe.Una situazioneHolly e Eric non riescono ad andare d’accordo su nulla, ma quando la coppia dei loro migliori amici muore in un incidente d’auto scoprono di essere i tutori legali della figlia. Sono loro quindi a dover trasferirsi per prendersi cura della loro bambina Sophie.[youtube][/youtube]Il padre di famiglia Rusty Griswold decide di partire per unacon sua moglie Debbie e i due figli James e Kevin. La meta e WalleyWorld, un parco divertimenti dall’altra parte del paese, e anche se la scelta più facile per arrivarci è di gran lunga l’aereo, Rusty ha già affittato una macchina. Lungo la strada incontreranno parecchie difficoltà ma troveranno sempre un modo originale per cavarsela. Filmcon tutta la famiglia.Dopo un piccolo incidente alla testa, la giovane architetta Natalie si sveglia in un mondo dove tutto intorno a lei appare una commedia romantica. La sua casa diventa magnifica, al lavoro viene valorizzata e apprezzata, il suo capo Blake finalmente la nota e tutto sembra non poter andare meglio. Peccato che da lì a poco Natalie si rende conto che questa non è la vita che desidera.firmata Rebel Wilson.Alberto Colombo (Claudio Bisio), direttore di un ufficio postale, viene spedito in Campania. Nonostante i luoghi comuni e la sua diffidenza, Alberto si ambienta e prende parte alla realtà del paese...Simpatica commedia che prende spunto dall'eterna rivalità tra nord e sud, rifacimento di un film francese di enorme successo.Film del regista candidato all'Oscar Storia di un matrimonio, Noah Baumbach, racconta la vita di due fratelli, Danny (Adam Sandler) e Matthew (Ben Stiller), figli di stesso padre ma di madri diverse. Questo ha reso le loro storie molto diverse tra loro...Claudia, una restauratrice con difficoltà economiche, deve tirare avanti con la pensione della nonna. Quando, però, l'anziana donna muore, decide di architettare una truffa per continuare a incassarla. Simone, un finanziere incorruttibile, si innamora di lei... riuscirà a passarla liscia?Ben Whittaker, un settantenne in pensione, decide di tornare a lavorare e viene assunto come stagista dal sito di e-commerce fondata da Jules, una donna in carriera apparentemente glaciale. Dopo un inizio difficile, Ben e Jules inizieranno a conoscersi e a stimarsi...Jack Black è un professore fuori dagli schemi con la passione per il rock. Inizia a interessarsi veramente dei suoi alunni quando scopre il loro talento musicale e decide di trascinarli in un concorso per band emergenti. Esilarante.Il supermodello Zoolander (Ben Stiller)è in fase calante della sua carriera per colpa di un concorrente più giovane (Owen Wilson). Cerca allora di fare qualsiasi cosa per tornare in auge. Certo, il mondo della moda è spietato, ma alcuni colpi di genio totalmente sconclusionati lo porteranno di nuovo alla fama.