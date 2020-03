Solidarietà digitale: libri, scuola, notizie, tech. I migliori servizi che puoi avere gratis

La solidarietà digitale ai tempi del Coronavirus: libri, tech, notizie, tanti servizi gratis

Cisco Italia e IBM: la piattaforma che consente di tenere lezioni da remoto, far interagire studenti e docenti, collaborare e condividere documenti e dati.

Mondadori: il servizio disposizione 50.000 abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo Mondadori.

Amazon: il servizio di Amazon prevede l'offerta gratuita di webinar di formazione, della durata un’ora e trenta, su materie STEM e destinati ai docenti della scuola primaria e secondaria di I° grado. I corsi riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla didattica. Durante l'attività verranno poi presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo "kit" per progetti in classe.

Opinions: una piattaforma audio podcast in breve che permette ad associazioni, aziende, gruppi informali di costruire la propria comunicazione semplicemente utilizzando i messaggi vocali di whatsapp.

G Suite: il servizio gratuito prevede accesso libero alle funzionalità avanzate come di videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti Gsuite, università, scuole e no-profit fino al 1 luglio 2020. Fino a 250 partecipanti per videochiamata, streaming live fino a 100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meetings su Google Drive.

Vodafone: Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l'emergenza.

Smart Tales: abbonamento gratuito per tre mesi a Smart Tales, una libreria di libri interattivi e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a bambini dai 3 ai 6 anni. Il servizio è fruibile tramite app mobile disponibile sulle principali piattaforme.

Gambero Rosso: Gambero Rosso offre gratuitamente tre mesi di abbonamento alla sua rivista in versione digitale.

Iliad: per gli utenti su tutto il territorio nazionale che hanno sottoscritto l’offerta Voce fino all’11/3/2020 mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico per poter navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada.

La Stampa: La Stampa mette a disposizione 25000 abbonamenti gratuiti a alla sua versione digitale.

Solidarietà digitale: c'è anche Skuola.net ripetizioni

In questo periodo dia casa per moltissime persone, studenti compresi, sono davvero tante le aziende che, in modo da aiutare e confortare virtualmente tutti noi colpiti da questa emergenza sanitaria. Scopriamo i migliori servizi offerti dagli imprenditori digitali in queste ore.Imprese e associazioni hanno messo a disposizione, dal momento in cui tutta Italia è stata dichiarata zona rossa.Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui si può accedere grazie all’iniziativa dialla quale si accede tramite la pagina dedicata . I servizi messi a disposizione di tutto sono davvero tanti, dalla, chiamate, messaggi e giga, ai servizi di. Infatti una grandissima fetta di questi abbonamenti riguarda il comparto, da servizi per le lezioni virtuali, a piattaforme per condividere contenuti e materiali utili per svolgere la didattica da casa. Ecco i migliori da provare:Ovviamente, tra tutti i servizi gratuiti messi a disposizione degli studenti, ancheha voluto fare la sua parte, rendendo accessibile a tutti la sua piattaforma di ripetizioni, una delle principali piattaforme web specializzate nelle lezioni private, con oltre 30.000 tutor iscritti, aderendo al progetto “”, l'iniziativa messa in piedi dal ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per ridurre l'impatto sociale ed economico del coronavirus, grazie al coinvolgimento dei privati. Un appello sottoscritto con entusiasmo, mettendo a disposizione di 100mila studenti – dalle elementari all'università - un, da svolgere online, in oltre. Un ottimo aiuto per tutti quegli studenti costretti a casa, che in questo modo potranno ripassare e recuperare le lacune, pronti a rientrare in classe al massimo della forma, quando sarà il momento.