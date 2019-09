TUTTAPPOSTO, il film sull'università: 10 motivi per vederlo al cinema

10. Un film sull’università italiana

9. Contro le ingiustizie

8. Una Catania aristocratica

7. Roberto Lipari

6. Luca Zingaretti

5. Un cast d’eccezione

4. L’app esiste davvero

3. Dal cinema alle università e viceversa

2. Il modo più divertente per iniziare l’anno accademico

1. Portaci tutti i tuoi compagni di università

E se, per una volta,è il film che si diverte a, mettendo in cattedra gli studenti, il tutto con una. Una commedia divertente e smart, che parla ai più giovani ma cerca di responsabilizzare maggiormente anche gli adulti, su temi importanti e sempre attuali come la corruzione e il nepotismo, dilaganti negli atenei e nella società tutta.E se queste non sono già ottime ragioni per recarsi al cinema e non perdersi il film d’esordio del giovane comico Roberto Lipari,, allora ecco una carrellata di… magari proprio con gli amici di università!Alla ricerca di? Non è sempre un’impresa facile: non sono molte le pellicole che riescono ad entrare nella quotidianità degli studenti, mettendo a fuoco senza compromessi la realtà dei nostri atenei. Invece, TUTTAPPOSTO si immerge nella verità che i ragazzi vedono ogni giorno, molto nota a tutti i giovani che cercano di costruirsi il loro futuro. Insomma, questo film parla di voi!Il film si scaglia contro. E anche se la trama si svolge interamente dell’ambiente universitario, questo è usato come metafora per condannare le ingiustizie di qualsiasi forma e in qualsiasi luogo, e per sensibilizzare sull’uso e l’abuso del potere, in ogni sua manifestazione.è la città immaginaria dove si svolge l’intera vicenda ma il film, in realtà, è stato girato nella. La scelta di girare nella città siciliana viene direttamente dal regista del film, Gianni Costantino, per costruire un’ambientazione molto precisa: “Ho scelto Catania con i suoi interni sontuosi ricchi di stucchi, dipinti e affreschi ed Acireale con la sua architettura barocca di pietra lavica proprio per ricreare quell’atmosfera da Gattopardo dove i signori baroni universitari agiscono impuniti e strafottenti.”Il giovane comico siciliano ha dato il 100% per la realizzazione di questo progetto, di cui lui è sì. Si è buttato a capofitto nella realizzazione di questo film e vale la pena andare in sala per sostenere il cinema italiano e i giovani ragazzi che cercano di investire su se stessi.Tutti noi abbiamo in mente Zingaretti come l’interprete iconico del commissario Montalbano, ma questa volta, nonostante l’accento e la calata siciliana siano riconducibili a quelle del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri,, ma al contempo austera e istituzionale tipica del suo personaggio,Ad accompagnare Roberto Lipari e Luca Zingaretti, padre e figlio nel film, sono presenti alcuni tra i rappresentanti di spicco della commedia all’italiana, divisi equamente tra docenti e studenti. Nel cast, attori cometra le fila dei docenti, mentre tra gli studenti si distinguono molte giovani promesse:Ciò che dà il via alle vicende sviluppate nella pellicola è. E vi stupirà apprendere che l’applicazione in realtà esiste davvero ed è scaricabile su smartphone, sia su iOS che su Android Questo film è la rappresentazione, ma non solo: infatti il tour promozionale ha visto Roberto Lipari girare per gli atenei italiani proprio per portare il cinema nelle facoltà eOltre all’importantissimo messaggio sociale di cui il film si fa promotore,, mostrando ansie e paure comuni a tutti gli universitari, e vederli sul grande schermo è senza dubbioOvviamente ad, compagni di mille avventure e mille appelli ed esoneri. Andate insieme a vedere il film e subito dopo scaricate l’app per iniziare da subito la vostra rivoluzione all’interno dell’ateneo!