Chiara Ferragni è incinta: la foto di Leone con l'ecografia

Chiara Ferragni incinta: "La nostra famiglia diventa più grande"

Dopo diversi giorni di rumors e indiscrezioni, è ormai cosa certa:. A dare"Our family is getting bigger, Leo is going to become a big brother" scrivenel post pubblicato oggi 1 ottobre intorno alle 11:00 su Instagram.Una"La famiglia si allarga" scrive il cantante e produttore che presto sarà di nuovo papà.Già da tempo si parlava di un possibile nuovo arrivo, e i due non avevano escluso la possibilità di dare un fratello al primogenito Leone. Adesso i Ferragnez, la famiglia forse più popolare e seguita d'Italia, sono pronti ad accogliere un nuovo membro, che tra pochi mesi verrà quindi presentato ai tantissimi e acclamanti fan (si parla di circa 32 milioni, tra i soli followers Instagram dei due profili) della coppia.