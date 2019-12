Le 10 migliori canzoni del 2019

Le cinque canzoni italiane del 2019 più ascoltate

5. Soldi (Mahmood)

4. Il Cielo nella Stanza (Salmo feat Nstasia)

3. Una volta ancora (Fred De Palma feat Ana Mena)

2. Calipso (Charlie Charles feat Dardust, Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra)

1. E' sempre bello (Coez)

Le cinque canzoni staniere del 2019 più ascoltate

5. Old Town Road (Lil Nas X, Billy Ray Cyrus)

4. 7 Rings (Ariana Grande)

3. Sunflower (Malone-Lee)

2. Bad guy (Ellish)

1. Senorita (Cabello e Mendes)

Arrivati a dicembre è sempre tempo di bilanci. Anche in ambito musicale. Qual è, infatti, la top ten dellee nel mondo nel 2019? Grazie a, leader nello streaming audio con 249 milioni di utenti, 113 milioni dei quali paganti in 79 Paesi, scopriamo gli artisti più ascoltati nell'anno che sta per concludersi.A rivelarlo sono le Wrapped le annuali classifiche di artisti, canzoni, album e podcast più ascoltati sulla piattaforma di streaming, in Italia e nel mondo.Un grande 2019 per il contante italo-egiziano. La vittoria a Sanremo e anche il quinto posto nella top five delle canzoni più ascoltate nel 2019. A questo si affianca anche il video ufficiale su YouTube con oltre 100 milioni di visualizzazioni.Rilasciato solo poche settimane fa ed già nella top five del 2019. Il secondo singolo tratto dall'album "Playlist" è un successo clamoroso con ben 10 milioni di visualizzazioni nel primo giorno.Terzo gradino del podio con il singolo Una volta ancora. Il 30enne musicista torinese ha centrato il pezzo dell'estate: in coppia con Ana Mena si dimostra una delle migliori accoppiate in ambito musicale.Secondo gradino del podio per la canzone uscita lo scorso 26 aprile. Si tratta del singolo del producer Charlie Charles realizzato in collaborazione con il collega Dardust. A prestare le voci nel brano ci sono Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e Mahmood.A vincere la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify nel 2019 è la canzone "E' sempre bello", tratta dall'omonimo album di Coez, uno degli artisti più in voga del momento.Quinto posto per la canzone del rapper statunitense Lil Nas X: "Old Town Road" è un successo planetario così come il remix con il cantante di musica country Billy Ray Cyrus.Quarto posto per l'ultimo singolo della cantante statunitense, secondo estratto dall'albumo "Thank U, Next". Si tratta del singolo di maggior successo nelle classifica per la Grande.Al terzo posto, a livello mondiale, troviamo il singolo dei rapper Post Malone e Swae Lee, estratto della colonna sonora dell'ultimo fil su Spider-Man.Piazza d'onore per il singolo della cantante statunitense Billie Ellish, uscito lo scorso 29 marzo e diventato un successo planetario (disco di platino in Italia).Primo posto per Senorita, il singolo di Camilla Cabello con Shawn Mendes. Altro tormentone pop estivo (uscito nel giugno scorso) e disco di platino in Italia.