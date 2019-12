Le canzoni tormentone del Natale 2019

I tormentoni natalizi della radio

“Natale reggaeton” di RDS

La canzone natalizia di quest’anno della famosa radio, ha un doppio scopo. Oltre a quello di intrattenere i suoi ascoltatori, acquistando il brano sui principali store digitali con circa un euro si è in grado di contribuire a realizzare un progetto di agroforestazione in Italia in collaborazione con Piantando, che ha l’obiettivo di creare una nuova area verde piantando quanti più alberi possibile.







“Per un milione di auguri” di Radio Deejay La canzone della radio di quest’anno si è ispirata al successo estivo dei Boomdabash “Per un milione”.





I tormentoni del momento: dicembre 2019

"Dance Monkey" di Tones and I

Il tormentone del momento, ribattezzata "muffami" dal Trio Medusa, è sicuramente il brano della diciannovenne Toni Watson che ha raggiunto ben 302 milioni di visualizzazione su YouTube.





Ritmo di Black Eyed Peas

Chi non ha sentito questo ultimo successo dei mitici Black Eyed Peas? Scatenerà di sicuro le vostre tombolate.

Su YouTube siamo a quota 2,6 milioni.





"Duemila volte" di Marco Mengoni

Ultimo successo del cantante, il brano ha raggiunto 7 milioni di views su YouTube e a due mesi dal suo rilascio è ancora uno dei brani più trasmessi in radio.





Accetto Miracoli di Tiziano Ferro Quando accettare miracoli, se non a Natale? Si accettano anche regali, ovvio. E Tiziano per regalo si è ritrovato ben 10milioni di views su YouTube.





Le hit di Natale del passato

“All I want for Christmas is you” di Mariah Carey

Mariah sempre attuale con la sua hit più famosa, protagonista anche di molti video virali su TikTok.





“Santa tell me” di Ariana Grande

Ormai una tra le canzoni più ascoltate, il brano di Ariana Grande del 2013 è presente in tutte le playlist natalizie.





Michael Bublé in tutte le sue sfumature Lui c’è sempre, non può mai mancare. Il re delle feste è sicuramente Michael Bublé e il suo album “Christmas” del 2011, che raccoglie tutti i più grandi successi del Natale.





Ormai ci siamo!e con lui anche tutti i tormentoni del caso. La musica natalizia ci fa da sottofondo mentre decoriamo l’albero, la nostra casa e durante gli infiniti pranzi di famiglia. In questo periodo, ma c’è anche spazio per le nuove uscite e i brani divertenti. Se vuoi scoprire quali sono i brani più ascoltati e gettonati per queste settimane, leggi le prossime righe!