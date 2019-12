Sanremo Giovani 2019: i primi 5 finalisti e le canzoni

I nomi e le canzoni dei 5 finalisti di Sanremo Giovani 2019

Quasi tutto pronto per il gran finale di, in programma il 19 dicembre. Conosciamo solo i nomi deiperché i restanti cinque saranno decretati dopo lache si terrà. In questo penultimo scontro si sfideranno gli ultimi dieci talenti rimasti in gara attraverso cinque scontri diretti.Dei dieci vincitori, solo cinque entreranno a far parte della categoria “” delassieme ai 2 vincitori die al vincitore della passata edizione di Sanremo Young.Nome d’arte di, romano e classe ’96. Nel 2017 ha avuto il suo primo successo con la pubblicazione dei singoli “”, certificato, conta più di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 13 milioni di streaming su Spotify. È stato selezionato tra i 6 artisti emergenti aldi Roma e ha pubblicato il suo album di debutto “” il 2 novembre 2018, superando i 33 milioni di stream su Spotify. Si è esibito a Sanremo Giovani 2019 con il brano “”.Nome d’arte di, italo-nigeriano nato nella riviera romagnola. La sua carriera è iniziata con la pubblicazione di “” e successivamente di “” nell’estate 2018. Ha partecipato anche alla compilation “”, in cui reinterpreta Fabrizio De André. Si è esibito a Sanremo Giovani 2019 con il brano “In arte solo, 19 anni, di Vicenza. La sua carriera inizia a 13 anni con la partecipazione al programma televisivo di Antonella Clerici,. È stato un alunno della scuola di Maria de Filippi,. Si ispira al Re del Pop, Michael Jackson, e sul suo profilo Instragram è seguito da ben 400 mila followers. Si è esibito a Sanremo Giovani 2019 con il brano “”.Classe ’98, figlio di Alessandro Gassman. Le sue più grandi passioni sono lae il. Il suo volto è noto al grande pubblico grazie alla partecipazione ad, dove è arrivato fino alla semifinale. Sul suo profilo Instagram è un vero, sempre immerso in luoghi naturali alla scoperta delle bellezze del mondo. Si è esibito a Sanremo Giovani 2019 con il brano “”.Cantautore napoletano, classe ’85, padre di due figli. La sua carriera musicale a 16 anni quando si è trasferito a Roma per fondare "", il quartetto arrivato tra i primi posti di. Ha partecipato anche ad un’edizione di, arrivando ai Bootcamp. Si è esibito a Sanremo Giovani 2019 con il brano “”.Il padrone di casa dello speciale in onda giovedì 19 dicembre su Rai 1 sarà Amadeus, già presentatore e direttore artistico del Festival Sanremo 2020. A giudicare i cantanti sarà una giuria composta da cinque personaggi importanti della tv: Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Piero Chiambretti e Baudo, tutti ex conduttori del Festival di Sanremo.