X Factor 2020, chi è Hell Raton Manuel "Manuelito" Zappadu

X Factor: chi è Hell Raton

È andata in onda ieri sula prima puntata del talent musicale. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 la produzione ha lavorato su nuovi scenari per le fasi della nuova edizione del talent show con l’obiettivo di proporre untra fantasia, inventiva, creatività e originalità. Tra i giudici di questa edizione, il web è impazzito per una delle new entry,Ma chi è? Ecco tutte le info che siamo riusciti a raccogliere su di lui!, all’anagrafe Manuel Zappadu, è il nuovo giudice diinsieme aed. Classe 1990 e sangue sardo-ecuadoriano, sconosciuto al pubblico televisivo ma punto di riferimento discografico per tutta la scena rap italiana. È nato a Olbia, in Sardegna, è cresciuto a Quito ma ha vissuto in diverse città, tra cui Firenze, Londra e Milano. Nel 2011 ha lanciato il suo primo singolo in lingua spagnola, “”, accompagnato da un videoclip girato a Londra. Sempre nello stesso anno ha creato il volume “” rendendolo disponibile gratuitamente online. Nel 2013 ha fondato con i suoi soci l’etichetta discografica Machete Empire Records, di cui è amministratore delegato e direttore artistico. Dopo l’EP “” e il secondo volume “”, ha partecipato e vinto al Red Bull Culture Clash del 2017 come frontman del team. Il 5 giugno 2020 è andata in onda suuna maratona video di 12 ore, la Machete Aid, a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti duramente dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Ai giornalisti di Libero ha raccontato le sue aspettative da giudice di X Factor. Perun cantante dovrebbe avere gusto e questo lo si capisce dalla scelta delle cover. Sarebbe proprio questa caratteristica a determinare le differenze tra gl iartisti: “Puoi avere tutta la tecnica che vuoi ma se non hai quel quid in più, non basti”. Lo scorso giugno addi EPCC ha raccontato: “A X Factor mi voglio divertire tantissimo, sono gasatissimo e sicuramente X Factor è un programma che fa quello che io faccio da 10 anni, cerca talenti. Più o meno è nata nello stesso periodo di quando è nata Machete. Noi facciamo scouting, ampliamo il valore degli artisti. Io sono una persona molto segreta, non l’ho detto a nessuno, molti dei nostri artisti lo staranno scoprendo in questo momento che sono stato nominato come giudice di X Factor. Salmo però l’ho chiamato prima di mia madre ed è stato felicissimo. Mi ha detto ‘In bocca al lupo spacca quello schermo e vinci!”.