Coronavirus, su Rai Play audiolibri gratis letti dagli attori famosi

Cosa sono gli audiolibri?

L'iniziativa di RaiRadio 3

Gli audiolibri scaricabili

Fonte Foto Instagram @pierfrancescofavino In questi giorni drammatici molte, piattaforme di intrattenimento hanno messo a disposizione alcuni dei loro servizi, godibili in modo totalmente gratuito. Anche la Rai si è fatta promotrice di alcune di queste iniziative mettendo ad esempio a disposizione gratuita, alcuni audiolibri letti da grandi voci di celebri attori sul canale radio e web RaiRadioTre.Vediamo di cosa si tratta!Guarda anche:Quando si pensa agli audiolibri si crede siano un’evoluzione del libro tradizionale, spesso considerati come un'invenzione tecnologica di questi ultimi decenni. In realtà, ma addirittura già dalla fine del secolo precedente Thomas Edison li aveva pensati come. Poi col crescente interesse riscontrato nel pubblico di lettori, la loro divulgazione (ovviamente prima su vinile, poi successivamente su cassette e cd) venne orientata al solo scopo educativo. E’ ovvio che anche oggi rappresentino un supporto valido per tutte quelle persone affette da handicap visivi e motori, ma in questo momento così delicato in cui si è costretti a rimanere a casa, divengono anche una compagnia per tutti.L'iniziativa di RaiRadioTre prende vita con il programma “Ad Alta Voce”, uno spazio dedicato appunto agli audiolibri. Da quando l'emergenza Coronavirus ha messo l'intero Paese in quarantena, la piattaforma ha messo a disposizione una grande vastità di titoli da poter scegliere: dalla sezione dedicata ai più piccoli alla lettura di classici, dal teatro alla fruizione di opere d’arte e dei musei italiani. Per quanto riguarda le voci che narrano queste storie, si possono rintracciare quelle di Tommaso Ragno, Lino Guanciale, Moni Ovadia, Toni Servillo, Pierfrancesco Favino e tanti altri!Di seguito potete leggere l'elenco completo degli audiolibri scaricabili:3 di Giacomo Debenedetti letto da Moni Ovadiadi Ernest Hemingway letto da Tommaso Ragnodi Alberto Moravia letto da Alba Rohrwacherdi Lewis Carrol letto da Aldo Busidi Marcel Proust letto da Sandro Lombardidi Toni Morrison letto da Maria Paiatodi Romano Bilenchi letto da Sandro Lombardidi Edmondo De Amicis letto da Leopoldo Mastellonidi Roberto Bolaño letto da Maria Paiatodi Anthony Burgess legge Marco Cavalcoliletto da Elsa Agalbatolo scrivano di Herman Melville letto da Elia Schiltondi Edward Morgan Foster letto da Tommaso Ragnodi Grazia Deledda letto da Valentina Carneluttidi Natalia Ginzburg letto da Anna Bonaiutodi Frank L. Baum letto da Sandra Toffolattidi Gabriel Garcia Marquez letto da Ermanna Montanari, Piero Baldini, Manuela Mandracchia, Marco Foschi, Chiara Guidi, Peppe Servillo, Valentina Carnelutti, Elio De Capitanidi Mario Rigoni Stern letto da Valerio Binascodi Emily Bronte letto da Anna Maria Guarnieridi Elio Vittorini letto da Tommaso Ragnodi Carlo Levi letto da Elio De Capitanidi Joseph Conrad letto da Lino Guancialedi Giuseppe Cesare Abba letto da Tommaso Ragnodi Giovanni Boccaccio letto dalle più grandi voci del teatro italianodi Etty Hillesum letto da Sandra Toffolattilegge Daria DeflorianValerio ApreaEnnio Fantastichini legge il romanzo di Ernest Hemingwaydi Gesualdo Bufalino letto da Roberto Herlitzkadi Arthur Schnitzler letto da Marco Foschidi Bram Stoker letto da Tommaso Ragnodi Jane Austen letto da Elsa Agalbatodi Knut Hamsun letto da Elia Schiltondi Gianni Rodari letto da Manuela Mandracchiadi Raffaele La Capria letto da Peppe Servillodi Ernest Hemingway letto da Ennio Fantastichinidi Ernst Hemingway letto da Luciano VirgilioUna biografia di Virginia Woolf letto da Manuela Mandracchiadi Ignazio Silone letto da Marco Cavalcolidi Igino Ugo Tarchetti letto da Alberto Rossattidi Mary Shelley letto da Tommaso Ragnodi Odon von Horvathdi Henry James letto da Maria Paiatodi Alberto Moravia letto da Toni Servillodi Giorgio Bassani letto da Sandro Lombardidi Giorgio Bassani letto da Maria Paiatodi Charles Dickens letto da Piero Baldinidi Anton Cechov letto da Elia Schiltoni di Douglas Adams letto da Valerio Apreadi John Reed letto da Tommaso Ragnodi J.W. Goethe letto da Toni Servillodi Frank Baum letto da Chiara Laganilegge Elia Schiltondi Giuseppe Bandi letto da Alessandro Benvenutidi Luigi Meneghello letto da Michele Di Maurodi Alessandro Manzoni letto da Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio e Paola Pitagoradi Alberto Moraviadi Anton Cechov letti da Elia Shiltondi Ernest Hemingway letti da Ennio Fantastichinidi Franz Kafkadi Grace Paleydi Italo Calvino letti da Manuela Mandracchiadi Katherine Mansfielddi Lev Tolstoj letti da Arturo Cirillodi Jack London letti da Piero Baldinidi Luigi Pirandellodi Raymond Carver letti da Ernesto Goiodi Ryunosuke Akutagawa letti da Elisabetta Piccolominidi F. Molnar letto da Barbara Valmorindi Alexandre Dumas letto da Paolo Bonacellii di Luigi Pirandello letto da Massimo Popoliziodi Jonathan Swift letto da Chiara Guididi Italo Calvino letto da Manuela Mandracchiadi Vitaliano Brancati letto da Remo Gironedi Nelle Harper Lee letto da Manuela Mandracchiadi Anna Maria Ortese letto da Arturo Cirillodi Italo Calvino letto da Manuela Mandracchiadi Aldo Palazzeschi letto da Paolo Polidi Bernard Malamud letto da Paolo Graziosidi Alberto Moravia letto da Tommaso Ragnodi Alexandre Dumas letto da Andrea Giordanadi Mario Tobino letto da Claudio Bigaglidi Raymond Radiguet letto da Paola Pitagoradi Georges Simenon letto da Paolo Pierobondi Luigi Pirandello letto da Omero Antonuttidi Giuseppe Tomasi di Lampedusa letto da Pietro Biondidi Romano Bilenchi letto da Sandro Lombardidi Giorgio Bassani letto da Sandro Lombardidi Clara Sereni letto da Monica Piseddudi Vamba letto da Piero Baldinidi Salvatore Satta letto da Toni Servillodi Hermann Hesse letto da Daniela Di GustoPaolo Graziosi legge il romanzo di Georges Simenondi Francis Scott Fitzgerald letto da Rolando Ravellodi Rudyard Kipling letto da Giuseppe Cedernadi Michail Afanas'evi Bulgakov letto Massimo Popoliziodi Frank Baum letto da Alba Rohrwacherdi Nikolaj Gogol letto Manuela Mandracchiadi Anna Maria Ortese letto da Iaia Fortedi Matthew G. Lewis letto da Tommaso Ragnodi Nikolaj Gogol legge Massimo Popoliziodi Umberto Eco letto Moni Ovadiadi John Cheever letto da Tommaso Ragnodi Gabriele D'annunzio letto da Piero Baldinidi Jack London letto da Graziano Piazzadi Karen Blixen letto da Anna Bonaiutodi Jack London letto da Francesco Sicilianodi Jack London letto da Francesco Sicilianodi Nikolaj Gogol letto da Valentina Carneluttidi Oscar Wilde letto da Tommaso Ragnodi Stendhal letto da Piero Baldinidi Italo Calvino letto Manuela Mandracchiadi Primo Levi letto Elio De Capitanidi Thomas Bernhard letto da Elia Schiltondi Italo Calvino letto da Manuela Mandracchiadi Robert Walser letto da Enzo Turrindi Charlotte Bronte letto da Elisabetta Piccolominidi Henri-Pierre Roché letto da Valentina Carneluttidi Joseph Conrad letto da Valentina Carneluttidi Gustave Flaubert letto da Anna Bonaiutodi Anna Maria Ortese letto da Monica Demurudi Portugallia Ignazio Oliva legge il romanzo di Selma Lagerlfdi Pier Antonio Quarantotti Gambini letto da Ferdinando Brunidi Cesare Pavese letto da Remo Gironedi Lev Tolstoj letto da Elia Schiltondi Federico De Roberto letto da Pierfrancesco Favinodi Curzio Malaparte letto da Tony Laudadiodi Albert Camus letto da Remo Gironedi Carlo Cassola letto da Alessandro Benvenutidi Howard Phillips Lovecraft letto da Piero Baldinidi Maria Montessori letto da Laura Curinodi Virginia Wolf letto da Paola Pitagoradi Alan Bennett letto da Anna BonaiutoManuela Mandracchia legge Gianni Rodaridi Primo Levi letto da Valentina Carneluttidi Antonia S. Byatt letto da Anna Bonaiutodi Luciano Bianciardi letto da Alessandro Benvenutidi Carlo Collodi letto da Paolodi Edgar Allan Poe letto da Paolo Pierobondi Amitav Ghosh letto da Elia Schiltondi William Makepeace Tackeray letto da Massimo Popoliziodi Ovidio lette e tradotte da Vittorio Sermontidi Fëdor Dostoevskij letto da Alessandro Benvenutidi Natalia Ginzburg letto da Michela Cescondi Emilio Salgari letto da Gabriele Vacisdi Natalia Ginzburg letto Sandra Toffolattidi Elias Canetti letto da Toni Servillodi Natalia Ginzburg legge Anna Bonaiutodi Giorgio Bassani letto da Valentina Carneluttidi Emmanuel Carrére letto da Elio De Capitanidi Vladimir Nabokov letto da Ennio Fantastichinidi Gustave Flaubert, letto da Elsa Algabatodi Jack London letto da Massimo Popoliziodi Klaus Mann letto da Elio De Capitanidi Fëdor Dostoevskij letto da Chiara Guididi Vasco Pratolini letto da Alessandro Benvenutidi Herman Mellville letto da Piero Baldinidi Isaac B. Singer letto da Patrizia Zappa Mulasdi Erich Maria Remarque letto da Elia Schiltondi Alan Bennet letto da Iaia Fortedi Ivan Aleksandrovi Gonarov letto da Paolo Bonacellidi Henrich Boll letto da Warner Bentivegnadi Jane Austendi Giacomo Debenedetti letto da Moni Ovadiadi Ivan Sergeevič Turgenev letto da Fausto Russodi Edward Morgan Forster letto da Sandro Lombardidi James M. Barrie letto da Nila Priscodi NIkolaj Gogol letto da Maria Paiatodi Alberto Moravia letti da Valerio Apreadi Pier Paolo Pasolini letto da Massimo PopolizioManuela Mandracchia legge il romanzo di Lev Tolstojdi Richard Yates letto da Paola Pitagoradi Carson McCullers letto da Elisabetta Piccolominidi Maria Bellonci letto da Elisabetta Piccolominidi Primo Levi letto da Valentina Carneluttidi Italo Svevo letto da Omero Antonuttidi Aldo Palazzeschi letto da Paolo Polidi Malcolm Lowry letto da Massimo Popoliziodi Alberto Moravia letto da Valerio Binascodi Ennio Flaiano letto da Paolo Preziosidi George Simenon letto da Anna Bonaiutodi Jerome K. Jerome letto da Piero Baldinidi Italo Calvino letto da Anna Bonaiutodi Marcel Proust letto da Sandro Lombardidi Emilio Lussu legge Marco Paolinidi David Foster Wallace legge Paolo Pierobondi Giorgio Bassani letto da Vlerio Binascodi Pier Paolo Pasolini letto da Massimo Popoliziodi Luigi Pirandello letto Mauro Avogadrodi Arthur Conan Doyle letto da Marco Cavalcolidi Bruce Chatwin letto da Lino Guancialedi Natalia Ginzburg legge Michela Martinidi Alexandre Dumas letto da Paolo Bonacellidi Jules Verne letto da Piero Baldinidi Bertolt Brecht letto da Giorgio Strehler