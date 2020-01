Tanti libri e musica, pochi musei: tutta la cultura acquistata dai ragazzi del 2000 (con il bonus)

I libri cannibalizzano il bonus

18enni ‘allergici’ a teatri e musei

Bonus più povero per i nati nel 2002

Mentre i nati nel 2001 stanno aspettando con trepidazione il decreto che sblocchi il loro, per chi li ha preceduti si è appena chiusa (il 31 dicembre scorso) la finestra in cui potevano spendere i 500 euro messi a disposizione dal Governo a tutti i neo-maggiorenni, per acquistare prodotti “culturali”. Ma come avranno sfruttato il proprio bonus cultura i 2000? I gestori della– quella su cui si possono generare i voucher da usare nei negozi abilitati a convertire il bonus – hanno diffuso irelativi ai 18enni del 2018.Guarda anche:Il risultato è un carrello della spesa, per l’ennesima volta, quasi monotematico. Si conferma, infatti, il. Sui quasi(per la precisione sono 198,6 milioni)– tra il 7 gennaio e il 31 dicembre 2019 – daial sito, ben. Subito dietro, ma a distanza siderale, un terzetto di prodotti d’intrattenimento puro:(al secondo posto con 26,8 milioni),in formato fisico o digitale (al terzo posto con poco meno di 20 milioni di spesa) e(ai piedi del podio con 16,3 milioni).Un altro tema ricorrente, che si è riproposto anche durante lo scorso anno, riguarda lo. Perché minime sono state le porzioni di bonus dedicate, ad esempio, alla formazione personale (, ecc.): appena 2,4 i milioni spesi in tal modo. Ancora meno la raccolta degli: 1,6 milioni. Addirittura sotto al milione gli(600mila euro la spesa) e i(fanalino di coda con 428mila euro).Numeri, quelli elencati, che solo lapotrà far crescere. Visto che, loro, saranno gli. Da quest’anno, infatti, si cambia: la, approvata dal Parlamento alla fine del 2019, prevede un. Il che si traduce in un impoverimento dell’assegno -- a partire dai nati nel 2002. Quello che, forse, resterà immutato sarà il modo in cui i ragazzi decideranno di spenderlo.