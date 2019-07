15 film sull'adolescenza che devi vedere

Colpa delle stelle

Twilight

Tre metri sopra il cielo

Città di carta

10 cose che odio di te

L'attimo fuggente

Come te nessuno mai

4 amiche e un paio di jeans

Notte prima degli esami

Juno

The Last Song

Bianca come il latte, rossa come il sangue

La prima volta (di mia figlia)

Scialla! (Stai sereno)

Noi siamo infinito

Quante volte vi siete ritrovati a casa, sdraiati sul divano a chiedervi: "E questa sera cosa vedo?". Una buona soluzione può essere quella di mettersi alla ricerca dei. Ma quali sono? Domanda da un milione di dollari! Per andare in aiuto della nostra amica e di tutti gli studenti che, la sera, non sanno cosa vedere,. Almeno secondo noi...Hazel Grace ha 17 anni ed è malata di tumore. Incontra Augustus, ha 18 anni e una gamba artificiale a causa di un cancro osseo. Tra loro nasce un'amicizia e una complicità che sfocia presto in qualcosa di più. Insieme partiranno per un viaggio che, tra gioie e dolori, li unirà sempre di più nonostante le difficili condizioni di entrambi.Non un film ma un intero ciclo di pellicole per questa storia gotica ambientata nei giorni nostri, dove la splendida Bella, in una città di provincia americana, dovrà vedersela con vampiri e licantropi. Ma non sempre questi incontri saranno spiacevoli, anzi...Un classico imperdibile ambientato in una Roma dove il dislivello sociale tra le famiglie più agiate e quelle meno fortunate è palpabile e influenza la vita dei giovani studenti. Nonostante le differenze tra la ricca e viziata Babi e lo scapestrato e misterioso Step (Riccardo Scamarcio), l'amore sboccia ma le difficoltà sono dietro l'angolo. Il sentimento riuscirà a vincere?La bella Cara Delevingne interpreta Margo, ragazza popolare, avventurosa e imprevedibile, amata da sempre dal timido e cauto Quentin, il suo vicino di casa. Amici da piccoli, si sono divisi negli anni del liceo: lui è un nerd, lei una reginetta ribelle. Una notte, però, Margo gli chiede aiuto per vendicarsi di alcuni nemici comuni del liceo e poi scompare. Ecco allora che Quentin inizia un viaggio on the road per ritrovarla.Per chi piacciono i Teen Drama, questo è un film da non perdere. Gli elementi ci sono tutti: lei, simpatica ma un po' secchiona e saccente; lui, affascinante (è Heath Ledger) ma con una cattiva fama; la High School che frequentano insieme con tutti i personaggi secondari a far da contorno tra party scolastici, armadietti e passeggiate in corridoio. Cosa volere di più?Il compianto Robin Williams interpreta il prof John Keating che si distingue dai suoi colleghi per il suo metodo d'insegnamento non proprio "formale". Non a caso, è rimasta nella storia la celebre scena in cui fa salire gli studenti sul banco invitandoli a dire ciò che vogliono.. E da far vedere anche a qualche prof...Come te nessuno mai vede davanti alle telecamere un giovanissimo Silvio Muccino il quale interpreta un liceale romano. Il film segue le sue vicende divise tra l'occupazione turbolenta della sua scuola e la scoperta del vero amore.Tibby, Lena, Carmen e Bridget sono quattro amiche sedicenni. Hanno vissuto a stretto contatto l'un l'altra fin dall'infanzia, ma si ritrovano alle porte dell'estate che le vedrà per la prima volta separate. Durante una giornata dedicata allo shopping trovanoun paio di jeans che calza perfettamente a tutte e quattro. Così, decidono acquistarli e dividerseli equamente, tenendoli una settimana per una, al termine della quale, sono tenute a spedirli all' amica che ne ha diritto, raccontando cosa è successo mentre indossava i jeans.Anni '80. Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare la tanto temuta maturità ... Tuttavia, il destino non li aiuta e, infatti, si trovano più ad affrontare una serie di disavventure piuttosto che passare il tempo sui libri. Una pellicola assolutamente da non perdere per prendere più alla leggera l' esame di Stato ...Juno McGuff, la protagonista del film, è una giovanissima ragazza che si ritrova ad affrontare una gravidanza inaspettata. Nonostante le difficoltà, però, decide di tenere il bambino mostrando grande saggezza e sensibilità nelle sue decisioni.. La diciassettenne Veronica "Ronnie" Miller (interpreta da una giovane Miley Cyrus) è costretta dalla madre a trascorrere l'estate in una piccola cittadina della Carolina del Nord. All'inizio, non prende bene questo trasferimento ma tutto cambia dopo l'incontro con il bellissimo Will Blakelee (Liam Hemsworth), con cui avrà una bellissima storia d'amore.La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Alessandro D'Avenia e segue le tormentatissime vicende amorose di Leo, un giovane liceale del terzo anno: insomma, perfetto per. Se siete particolarmente sensibili preparate tanti fazzoletti.Film. Alberto è un medico della mutua, totalmente dedito a Bianca, sua figlia quindicenne. Un giorno, legge di nascosto il diario di sua figlia scoprendo che Bianca ha "in programma" di fare l'amore per la prima volta. Sconvolto da questa scoperta, decide di impedirglielo con ogni mezzo e così, per dissuaderla, organizza una cena con la sua amica Marina, esperta di adolescenti in quanto ginecologa al consultorio, e due ospite inaspettati: il marito di Marina (Stefano Fresi) ed Irene, collega psicologa di Alberto.Uno. Luca, è un quindicenne irrequieto che non ama la scuola e sogna di diventare un malviente di successo. Cresciuto senza padre, vive con la madre, la quale, costretta a partire per lavoro, lo affida a Bruno Beltrame un ex-professore ed ex-scrittore cinquantenne padovano che vive mantenendosi con lezioni private e facendo il ghostwriter. Prima di partire, la madre di Luca rivela a Bruno che il ragazzo è suo figlio. L'ex professore, allora, cerca a fatica di prendersi cura del ritrovato figlio.... Charlie è un ragazzo molto intelligente ma anche molto timido e insicuro. Per questo motivo non riesce a farsi degli amici all’interno della scuola fino a quando non conosce Sam (Emma Watson) ed il fratellastro Patrick, con cui si trova ad affrontare una serie di avventure.Daniel Strippoli