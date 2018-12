Programmazione film Disney Natale 2018: tutti i film da vedere!

Il Natale è ormai arrivato e con lui la consueta programmazione natalizia della Rai contribuisce ad accendere la magia delle feste. Infatti come sempre, da metà dicembre in poi, la Rai inizia a riportare nelle nostre case i cartoni animati più amati di sempre. Scopriamo insieme quali capolavori dell’animazione targati Disney torneranno a farci visita questo dicembre.





La Rai per Natale ripropone i classici Disney

Il Natale è un periodo magico per i bambini, ma non solo, e infatti ecco che la Rai, come sempre in questo periodo,facendo spazio tra la sua programmazione per le pellicole magiche per eccellenza:con il film live action di Maleficent, per poi concludere: scopriamo tutti i titoli.

Venerdì 21 dicembre

Rai 2, ore 21:20: Maleficent

Sabato 22 dicembre

Rai 2, ore 21:10: Rapunzel – L’intreccio della torre

Domenica 23 dicembre

Rai 2, ore 21:00: Film Disney da confermare

Rai 3, ore 21:20: Film Disney da confermare

Lunedì 24 dicembre

Rai 2, ore 21:15: Film Disney da confermare

Martedì 25 dicembre

Rai 3, ore 9:50: Film Animazione da confermare

Rai 1, ore 21:25: Biancaneve e i sette nani

Mercoledì 26 dicembre

Rai 3, ore 9:50: Film Animazione da confermare

Rai 1, ore 21: 25: Cenerentola

Giovedì 27 dicembre

Rai 1, ore 21:25: La Bella Addormentata nel Bosco

Venerdì 28 dicembre

Rai 2, ore 21:15: Film Disney da confermare

Domenica 30 dicembre

Rai 3, ore 21.20: Film Disney da confermare

Martedì 1 gennaio

Rai 3, ore 9:50: Film Animazione da confermare

Sabato 5 gennaio

Rai 1, ore 21.20: Film Disney da confermare

E anche se quest’anno i cartoni arriveranno un po’ in ritardo, la Rai ha ancora degli assi nella manica da svelare, oltre ai film già annunciati. Quindi non disperate e rimanete su Skuola.net per tutte le ulteriori novità sulla programmazione natalizia.