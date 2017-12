Vacanze di Natale senza GIGA? Ecco cosa può capitarti se ci provi

Condividere, mandare messaggi WhatsApp ad amici e parenti, o semplicemente controllare cosa accade nel magico mondo dei social network. Tutte cose che è possibile fare, se si è fuori casa e quindi sganciati dal proprio Wi-Fi, grazie ai GIGA a disposizione. Senza, infatti, sarebbe davvero impossibile! Lo so bene, visto che lo scorso anno, proprio durante le tanto agognate vacanze natalizie, ho dovuto affrontare questo problema: la mancanza di GIGA (non è certo di grave entità, sia chiaro ma ha certamente inciso sulle mie giornate!). Curiosi di sapere come me la sono cavata? Ecco le 5 situazioni che ho superato anche senza l’ausilio dei nostri cari GIGA!

Lo scambio di regali con gli amici

Il pranzo di Natale

La prima nevicata

Il cenone di Capodanno

Il viaggio natalizio

Immancabile a Natale è ovviamente lo scambio dei regali con gli amici. Tutti soddisfatti dopo lo scarto dei doni, non rimaneva che, in tempo reale! Ma, orrore! GIGA terminati. Ahimè, mentre tutti erano alle prese nel commentare i doni appena ricevuti, pavoneggiandosi a più non posso, senza GIGA per me è stato impossibile mostrare a tutti la mia felicità...È certamente uno dei momenti dell’anno più attesi da tutti, non solo da chi ama stare a tavola e mangiare dell’ottimo cibo.è infatti uno dei ricordi più belli che, come tale, va condiviso. Peccato però che io, a corto di GIGA, non abbia potuto condividerlo su Instagram, né vedere come stava andando a casa dei miei amici o dei miei influencer preferiti. Certo, l’arrosto di zia è buonissimo anche senza i filtri di Instagram,Natale è tra le tante cose, sinonimo di neve. Nonostante il Polo Nord sia lontanuccio dalla mia città, anche qui ogni anno le strade si tingono di bianco. In questi casi, la cosa da fare è solo una: uscire fuori e godersi lo spettacolo a 360 gradi. Armato di pazienza e del mio genio artistico, mi sono subito messo all’opera per realizzare. A fine giornata avevo proprio voglia di immortalare il mio capolavoro e pavoneggiarmi un po’.... Risultato? Mi sono accontentato dei complimenti del vicinato: prima dei social funzionava così, no? Sono sicuro però che se avessi potuto postare una sua foto su Facebook, il mio pupazzo di neve avrebbe raccolto moltissimi like e sarebbe stato il migliore del quartiere o forse della città! Modestia a parte…Non c’è nulla di meglio che condividere l’ultimo giorno dell’anno con gli amici più cari. La sera di Capodanno, è risaputo, il divertimento è d’obbligo. Elegante, vista la situazione, e pieno di buone intenzioni - ovvero salutare al meglio il vecchio anno e accogliere altrettanto bene il nuovo - mi sembrava di esser pronto. Appunto, sembrava. Arrivato nel luogo dei festeggiamenti, al momento del brindisi di auguri. Senza GIGA, infatti, è stato impossibile avviare un video in diretta e fare così gli auguri a tutti i miei contatti contemporaneamente!!Prima di ritornare a scuola, ogni anno, ho l’abitudine di trascorrere. Cosa c’è di meglio di relax e divertimento prima di ritornare dietro i banchi scolastici? Assolutamente nulla. Lunghi pomeriggi a sorseggiare cioccolata calda, alternati a mattinate di intenso sport: dallo sci allo snowboard. Peccato però chePartire per un viaggio, senza avere GIGA, è stato un duro colpo!Se a pochi giorni da Natale non vuoi ritrovarti a vivere le mie stesse situazioni: Avrai la possibilità disulle principali(Whatsapp, Facebook, Instagram, Skype, Twitter, Telegram, Linkedin, Viber, Snapchat, WeChat, Tumblr, iMessage, Pinterest, Imo, Tinder, ASKfm). In regalo per due mesi se attivi TIM Young&Music entro il 7 gennaio 2018!