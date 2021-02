Tik Tok sarà vietato ai minori di 13 anni dal 9 febbraio

Agli under 13 non sarà più consentito l’accesso su Tik Tok

Tik Tok è il social network ormai famosissimo tra i più piccoli,: tuttavia proprio per gli utenti più giovaniScopriamo insieme la sorte degliIl social network cinese, tramite l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età.Come riportato da Huffingtonpost.it , è stato in seguito. Tuttavia l’Autorità Garante della Privacy si è riservata di verificare l’effettiva efficacia delle misure annunciate dalla società cinese: questo quanto comunicato proprio dal Garante Privacy in una nota in cui spiega che. Ma cosa succederà effettivamente?Questo blocco che Tik Tok attuerà sugli under 13 come dovrebbe funzionare? Stando a quanto riportato dal Garante della Privacy, a partire dal. In seguito, una volta. Ma come identificare solamente i più giovani? Per identificare con sufficiente certezza gli utenti sotto i 13 anni, e cercando il più possibile di non creare problemi agli utenti più grandi iscritti “regolarmente” all’app, successivamente a questa prima verifica,proprio per riconoscere con precisione maggiore gli utenti troppo piccoli per il social., come informa sempre il Garante nella nota,, da unasia tramite altri canali. Sull’app, la società cinese, e li informerà sul requisito dell’inserimento dell’età. Verranno poi pubblicati anche, per gli utenti giovani ma comunque over 13 che potranno rimanere sulla piattaforma. Infine,, così da spiegare, in modo accessibile e puntuale, i tipi di dati che raccoglie e come essi vengono trattati.