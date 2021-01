TikTok bloccato, cosa succede ora?

Tik Tok: perché è stato disposto il blocco

Tik Tok: cosa succede con il blocco immediato

, il social più in voga tra i giovani nell’ultimo periodo, è ritornato al centro delledopo la morte della bambina di dieci anni che avrebbe partecipato ad unasul social. Ilha già disposto il blocco all’accesso degli utenti di cui non si possono verificare l’etàe in Italia si è aperto unsulle responsabilità dele sullain rete.Vediamo insieme in cosa consiste ile cosa ha dichiarato, membro del garante per la protezione dei dati personali e relatore del provvedimento.divertenti tra un compito e l’altro,e contenuti d’dei creator certificati.è diventato in poco tempo il socialtra i più giovani - il 41% ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – arrivando a radunare oltreda tutto il mondo in una sola piattaforma. Come dimostrato dai fatti di cronaca degli ultimi tempi e dai rilevanti report rilasciati dagli enti che si occupano del, però, iproposti in rete non sempre sonoA testimoniarlo potrebbe essere anche l’ultimache vede come protagonista una bambina palermitana di 10 anni, trovata in bagno morta per. Pare che la piccola stesse partecipando ad unalanciata sul social Tik Tok dal nome “”. L’obiettivo dell’assurda prova sarebbe quello dicon una. Dopo il tragico accaduto ie glisi sono attivati per comprendere fino in fondo quali siano state le cause della sua morte e se dietro quella sfida ci sia stata una specificada parte di qualcuno.Come anticipato, dopo ladella bambina di Palermo ilper la protezione dei dati personali ha disposto il blocco d’accesso agli utentie ha aperto un importante dibattito sulla responsabilità del network Tik Tok. Il problema di fondo del social, infatti, consisterebbe nell’se i suoi utenti abbiano l’età sufficiente per consentire l’utilizzo dei propri dati personali - sebbene gli altri social si servano ormai da tempo di svariati strumenti per farlo., membro del Garante e relatore del blocco immediato, ha spiegato in un’intervista ache il provvedimento imposto vieta al momento al social “di trattare dati personali di utenti dei quali non è in grado di verificare l’età”. Potrebbe accadere, infatti, che i minori di tredici anni si iscrivano al social dichiarando un’e che anche “i minori di quattordici anni – età prevista dalla disciplina italiana in materia di privacy – prestino il consenso al trattamento dei loro dati per finalità commerciali”. Ma come fa una verificare l’età dell’utente senza violare la privacy? Sempre a La Stampa, il membro del Garante, ha chiarito che le piattaforme potrebbero disporre di “soluzioni di big data e intelligenza artificiale” in grado dil’età di un utente.