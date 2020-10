TikTok è la app più scaricata nel mondo

Coronavirus, le app che ci hanno accompagnato durante il lockdown

Laè stata certamente fondamentale durante i lunghi mesi di lockdown. Non potendo uscire per evitare la, l’intera popolazione mondiale si è affidata alsperimentadocosì una nuova quotidianità. Tranon sono mancati i momenti di svago: dalla sessione disu Instagram con famosi trainers alle videochiamate con gli amici, daialla distrazione suiUna nota società di analisi specializzata nel mercato delle applicazioni, la, ha recentemente pubblicato un report con tutte lein termini die dinegli store digitali.! Ecco tutti i risultati.Parlano chiaro le statistiche emanata dalla, società che si occupa di analisi di dati del. Durante il periodo di, scaturito dall’emergenza sanitaria da, la maggior parte della popolazione mondiale si è rifugiata nei social perda casa. Il risultato? Nel report pubblicato con i dati aggiornati al terzo trimestre dell’anno è emerso che la spesa complessiva in applicazioni ha raggiuntocon unrispetto ai risultati del report dello scorso anno. E non finisce qui: i cybernauti da tutto il mondo hanno scaricato, 7 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda gli acquisti sugli store, inoltre, risulta che gli: 19 miliardi di dollari sullo store di Apple, 9 miliardi in più della controparte Android. Le app più redditizie? Al primo posto troviamo, seguito danella classifica degli(App Store e Google Store insieme). L’app cinese, però, non detiene solo il record di app più scaricata: è anche lasu App Store a livello mondiale, seguita da. I giochi più scaricati, infine, sono stati. Èad essere il primo nellaa livello globale.