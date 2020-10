Su Tik Tok la challenge #MoveForMentalHealth per la giornata della salute mentale

Giornata della salute mentale: Tik Tok e OMS per un fine comune

Tik Tok lancia la la challenge #MoveForMentalHealth per la giornata della salute mentale

Anche, una della applicazioni più scaricate dai giovani in questo periodo, contribuisce alla, che si celebra oggi, attraverso una collaborazione con l’. Si tratta di una vera e propria iniziativa condi testimoni celebri.e gli utenti potranno seguire la diretta in streaming e aiutare gli organizzatori con una challenge semplice ma importante usando l’hashtag #. Vediamo insieme tutti i dettagli dell’iniziativa.Istituita dalla(WFMH) insieme alla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lasi celebra ogni 10 ottobre dal 1992. L’obiettivo della giornata è sensibilizzare l’circa le malattie mentali ed esprimere solidarietà alle persone affette da queste patologie. A scendere in campo all’OMS quest’anno è, uno dei social più scaricati e usati dai giovani a livello mondiale., direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Uso di Sostanze presso l'Oms ha spiegato il motivo di tale collaborazione: "Siamo lieti di assistere all'impegno di TikTok nell'incoraggiare le conversazioni e le azioni concrete sul tema. Una mobilitazione su scala globale può aiutare a guidare le future decisioni per garantire servizi migliori quando e dove ce ne sarà la necessità". Durante la giornata odierna l’OMS trasmetterà sul social l’evento “” per raccontare ai milioni di utenti in tutto il mondo il lavoro svolto pere peralle storie di testimoni famosi.Per il Manager europeo di Tik Tok,, la collaborazione aperta con l’Organizzazione Mondiale della Sanità è motivo di orgoglio: “Il lockdown spesso ci ha tenuti lontani dai nostri cari, ha sconvolto le nostre abitudini e ha avuto un impatto duraturo sul benessere mentale di molti di noi. E, l'incertezza sui prossimi mesi rende ancor più importante questa giornata. Siamo orgogliosi di essere partner dell'Oms e di United for Global Mental Health per far crescere il dibattito sulla salute mentale all'interno e fuori dalla nostra community”. Sul social è stata dunque lanciata una nuova, differente da quelle che gli utenti sono abituati a fare: #. In cosa consiste? Utenti e creator dovrannogirati ad hoc per la giornata in cui praticano sport, ballano, fanno escursioni o si muovono in modo creativo e mettere l’hashtag. Gli obiettivi non sono banali: gli organizzatori non solo vogliono procedere con questama vogliono anche creare unche chieda investimenti nella salute mondiale.