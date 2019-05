Potete avere The Sims 4 gratis, ma solo fino al 28 maggio: come scaricarlo

Come scaricare gratis The Sims4

A chi non è mai capitato almeno una volta di giocare all’, celebre videogioco in cui avete la possibilità dia vostro piacimento?Posto quindi che tutti hanno provato il mitico The Sims almeno una volta, cosa pensereste se vi dicessimo chela versione standard (cioè senza DLC) dell’ultimo capitolo uscito, ovvero TheSims4, è disponibile infatti per ilma solo fino aMa com'è possibile? Niente paura, non serve essere degliper riuscirci, infatti: basta cliccare qui al proprio accounte selezionare la versioneUna volta fatto questo passaggio,sul vostro Mac o PC e quindiIl gioco, che è compatibile sia per, naturalmente se terrete attivo il vostro account di Origins.Ricordate però che la scadenza sarà, vi conviene quindi affrettarvi e cominciare a scaricarlo già da ora.Noi non ci faremo senz’altro scappare un’occasione simile, e voi?