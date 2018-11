Playstation 5: rilascio, novità e date di uscita

La Sony è una compagnia multinazionale giapponese conosciuta da tutti, un colosso affermato nel settore tecnologico, conta tantissimi clienti e utenti affezionati. Soprattutto tra i giovani è nota come la mamma di una delle console più longeve che ci siano: la Playstation.

La Playstation 4 Pro è l’ultima console rilasciata da Sony nel 2016, ed è un appgrade del suo modello di punta, la Playstation 4: ma è dunque arrivata l’ora di una next gen per la Play?

Tantissime le indiscrezioni e le speculazioni che si stanno mettendo in piedi in questi ultimi giorni. In quest’articolo analizzeremo tutte le informazioni in nostro possesso finora per cercare di scoprire qualcosa di più sulla prossima uscita della Sony. Prima fra tutte una domanda fondamentale: quanto dovremo aspettare ancora?

Uno dei fattori che più fa pensare che ci sia qualcosa che bolle in pentola è l'annuncio ufficiale di Sony. L'E3, per chi non lo sapesse, è un evento al quale partecipano ogni anno i maggiori produttori di videogiochi e console sul mercato, per mostrare e anticipare i prossimi titoli che saranno rilasciati di lì a un anno o addirittura due. C'è da precisare che in 25 anni di partecipazione a questa manifestazione da parte di Sony, questo è il primissimo anno in cui rinuncia: proprio come pronosticavano i sostenitori dell'uscita a breve della nuova Ps5: possono essere solo coincidenze?

La Playstation Experience, o la PSX, è un evento videoludico incentrato esclusivamente sulle novità in fatto di giochi, console e merchandising da parte della multinazionale Sony, ormai una tradizione dall'inizio del 2000. E se per quest'anno la convention Sony è saltata, molti imputano questo elemento all'avvicinarsi sempre più del momento in cui verrà annunciata la PS5.

Ormai i rumors intorno all'uscita della nuova Playstation sono sempre più consistenti e moltissimi siti, pur non avendo certezze, iniziando a dare per buone le tesi più accreditate perché considerate estremamente attendibili. Se infatti da una parte la Playstation è ormai considerata a livello tecnico molto più avanzata rispetto alla concorrente Xbox della Microsoft, dall'altro gli utenti Sony continuano ad apprezzare la console. Certo, è altresì vero che la Playstation 4 è ormai stata rilasciata da 5 anni e sicuramente la nuova console Sony non vedrà gli scaffali prima del 2020: un tempo abbastanza giusto, in definitiva, tra una generazione e l'altra.