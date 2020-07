Arriva la scuola online per diventare programmatore web gratis (paghi quando trovi lavoro)

Strive: la nuova scuola online per diventare programmatore

Investire, soprattutto in ottica digital e tech per rialzarsi dalla crisi post Covid-19 e andare avanti:, trentaduenne romano, e della sua startup., per lo più online, soprattutto ora al tempo del Covid,Quindi l'obiettivo è quello di formare, partendo da candidati che alla basee della scrittura di codici per siti web e app. Ma come funziona e quali sono le sue particolarità?Tobia De Angelis è il fondatore di diverse startup, alcune di esse naufragate,, infatti è stata persino scelta da, il più importante acceleratore del mondo, come una delle startup più promettenti. L’idea alla base di tutto è molto semplice: aiutare giovani e meno giovani a mettersi in gioco. Come?, e solo dopo che i ragazzi abbiano, chiedere indietro i soldi del corso svolto. Ma da cosa nasce questo sistema?Dietro a tutto c’è un concetto molto veritiero:. E in questa ottica nasce Strive: infatti,che la startupai suoi iscritti fino a quando questi non avranno trovato lavoro, un buon lavoro,con solo. Ma se uno non riesce a trovare lavoro? “Se uno non ha trovato lavoro o non ha guadagnato abbastanza il contratto si scioglie”, spiega Tobia, il fondatore di Strive, dalle pagine di Repubblica.it . Insomma,: chissà se potrà aiutare tanti giovani ad entrare nel mondo del lavoro,