Niente per cena? Vai al ristorante gratis con l'app che ti fa diventare influencer

Come funziona l’app Influency

Dove poter usare Influency

Se sei unosopratutto se fuori sede, sai benissimo cheè un lusso che puoi prenderti non di frequente. Andare al ristorante, oppure in pizzeria, può infatti incidere in modo notevole sul tuo budget mensile. Per risolvere questo problema, ma non solo, alcuni studenti hanno messo suGuarda anche:Si chiamal’app frutto di un’idea venuta a quattro studenti ( Emiliano Vannucci, Federico Papale, Giovanni Conti e Niccolò Bertelli) che si sono uniti ad un gruppo di imprenditori bolognesi. Con questa app, si potràCome? Semplice, tuttoIl sistema alla base di Influency è davvero semplice, e proprio per questo geniale. Chiunque infatti,proprio come queilli che segui sui social, ma non avrai bisogno di milioni di follower! Ti basterà, infatti,in negozio o in un locale e, in base alche lasceranno il loro like, tuSemplice no?!Al momento Influencydov’è nata, in una trentina di attività commerciali che vi hanno immediatamente aderito. Insomma, tra ristoranti, negozi di abbigliamento, pub, centri beauty e pizzerie gli studenti bolognesi, ma non solo loro, possono divertirsi aricevendo in cambio sconti e omaggi. Andare a cena fuori, per loro, non sarà più un problema!Manlio Grossi