Questa storia non è più disponibile su Instagram: ecco perché

Perché non si riescono a visualizzare alcune storie e cosa fare?

L’autore della storia l’ha appena eliminata: in quel caso non c’è niente che tu possa fare.

La storia in questione ha superato le 24h di durata: e anche qui non c’è molto altro da fare, tranne aspettare che il proprietario della storia possa metterla come storia in evidenza sul suo profilo.

Un errore di caricamento di Instagram: in questo caso o è un errore dovuto alla scarsa qualità della connessione, quindi si può provare a cercare un altro wifi, o a mettersi in un punto dove prendere meglio e ricaricare la storia, oppure è proprio un errore di Instagram, e qui si dovrà solo aspettare che il problema venga risolto.

Instagram è indubbiamente uno dei social più usati dai ragazzi. Tuttavia spesso qualche funzionamento sfugge anche alla comprensione dei giovani più attenti, e in questo caso ecco che interviene Skuola.net. Infatti oggi vedremo perché su instagram alcune storie non si visualizzano: quante volte ti è capitato? Ogni tanto capita che Instagram, mentre si è intenti a guardare le storie di amici e influencer, possa mostrare un fastidioso messaggio, che recita "Impossibile caricare la storia", con tanto di sfondo nero. Come mai succede? Ci sono diversi motivi per i quali si visualizza quel messaggio di errore e alcuni comportamenti e spiegazioni: