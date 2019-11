Fioramonti: l'educazione ambientale si studierà a scuola

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile

Educazione ambientale, cosa potrebbe accadere da settembre

Il ministro dell'Istruzione,, fa sul serio: da settembre 2020 nei programmi didattici di tutte le scuole pubblichededicate specificamente all'ambiente e materie tradizionali come geografia, matematica e fisica verranno riviste in nuova prospettiva più legata ai temi delFioramonti aveva già dimostrato di essere. A fine settembre, infatti, aveva inviato una circolare agli istituti scolastici in cui si ammetteva ladell'assenza per partecipare alla marcia per il clima durante il Friday for Future."L’intero ministero sta cambiando per fare della sostenibilità e del clima il centro del modello educativo”, ha detto Fioramonti in una recente intervista alla Reuters. “Voglio fare del sistema educativo italiano il primo che pone l’ambiente e la società al centro di ciò che impariamo", ha aggiunto.Nel dettaglio cosa propone il Miur? Fioramonti propone di istituire nei programmi scolasticiin cui si insegnino nozioni di cittadinanza ambientale. Queste si baseranno sull’agenda 2030 stilata dalle Nazioni Unite e punteranno a far diventare le tematiche più urgenti riguardanti la salute del pianeta un argomento di conversazione centrale e continuo.Quindi l’ora di geografia non sarà soltanto dedicata a studiare luoghi e nomi di città? "Assolutamente no", ha dichiarato il ministro in un'altra intervista, questa volta al New York Times. Durante l’ora di geografia si studierà presto anche l’impatto dell’azione umana in diverse parti del pianeta.ha detto, "stiamo pensando di utilizzare il modello pedagogico delle fiabe" in cui storie di culture diverse enfatizzeranno la connessione con l’ambiente.faranno lezioni più tecniche, mentreapprofondiranno i contenuti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.