Coronavirus: i migliori strumenti per igienizzare lo smartphone

Lo smartphone per molti di noi è ormai, lo teniamo in mano molto spesso, anche senza pensarci, e in questo momento di crisi sanitaria è bene iniziare a preoccuparsi anche di questo aspetto della nostra quotidianità. Infatti, magari quando si va al supermercato o in farmacia.Ebbene, avevate mai pensato al fatto che i germi e i virus potrebbero? Ecco, se non ci aveste mai pensato, forse è arrivato il momento di farlo: vediamo come igienizzare in modo corretto il nostro smartphone.Una volta essere tornati a casa, dopo essere stati fuori, ormai tutti - o quasi - hanno iniziato a, ausati per uscire, e nei casi più estremi a entrare subito in. Tuttavia spesso pensiamo solamente e come “” noi stessi, dimenticandoci delle cose che, come il, ma come si disinfetta un telefono? Potreste immergerlo nel gel igienizzante, oppure lavarlo con dell’alcol, ma la tecnologia, in questo ultimo periodo, ci sta fornendo soluzioni più efficaci e divertenti: scopriamo quali.è un dispositivo che vi permetterà di sanificare i vostri telefoni cellulari di grandezza uguale o. Ma non si limita a disinfettare, infatti rilascia anche un, che potrete scegliere direttamente voi, aggiungendo la fiala corrispondente. E, considerata la capienza, non si limiterà a disinfettare il telefono, ma vi potrà tornare utile anche. Funziona, così da poter essere utilizzato anche senza dover stare sempre attaccato alla presa di ricarica. Esiste anche una versione più grande, l’ALRY UV Cell Phone Sanitizer , che può contenere, come ipad Mini e più di uno smartphone contemporaneamente. E a differenza di altri modelli, può raggiungere i microrganismi che si nascondono nelle fessure degli smartphone,. Inoltre segnaliamo la funzione di, in questo modo potete metterlo in funzione anche la sera senza la necessità di ricordarvi di doverlo spegnere, per ottenere poi le cose disinfettate il mattino dopo.Un altro modello molto interessante è quello che permette. È il caso dello Smart Phone Sani-tizer , di marca, il sanitizer in grado di caricare il telefono inmentre provvede a eliminare germi e batteri dalla sua superficie. Tuttavia è un modello, ma la sanificazione avviene in un ambiente aperto, quindi potrebbe essere meno performante dei modelli sopracitati.Ci sono anche modelli di dispositivi per sanificare i telefono che possono essere, come l’UV-Clean di Homedics è decisamente uno dei disinfettanti più comodi, perché a causa delle sue dimensioni ridotte, del suo aspetto a ‘’ e dell’assenza di una basetta è la soluzione perfetta per essere portato sempre in giro con te. Infatti, una volta piazzato il telefono dentro questa custodia, essa utilizza due led con raggi UV-C per eliminare i germi in poco meno di un minuto e, grazie alla durata della batteria, con una sola ricarica si va avanti fino aInfine segnaliamo le, senza dubbio meno tecnologiche, salviettine igienizzanti, che basta passare su tutta la superficie del telefono affinché quest’ultimo possa essere ben igienizzato e, almeno per una buona percentuale. Stiamo parlando delle Fellowes 9970311 Salviette per Pulizia Schermo , che garantiscono una pulizia altrettanto valida, rispetto ai sanitizer elencati sopra, ma che sono più analogiche.