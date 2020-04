Facebook lancia Rooms: nelle stanze fino a 50 persone in videochiamata

Messenger Rooms: la nuova app per le videochiamate

Come funziona Messenger Rooms

La quarantena ormai va avanti, e non accenna a essere interrotta del tutto almeno nel breve/medio periodo. Quindi continua anche, e proprio per rincorrere questa nuova esigenza, oltre alla piattaforma usatissima sia da aziende che da privati,, rilasciando la sua nuova app.Si chiamaed è la nuova app di Mark Zuckerberg, che si va ad aggiungere alle già numerose applicazioni firmate Facebook: ma scopriamo qualcosa di più in merito.Si chiamain molti Paesi, Italia compresa. Solo tra qualche giorno verrà poi rilasciato anche nel resto del mondo. Ad annunciarlo, qualche ora fa è stato lo stesso Zuckerberg che durante una diretta ha spiegato le nuove funzioni dell’app: “Un nuovo strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per gestire gli sfondi artificiali e gli altri effetti dedicati alla gestione dell’illuminazione”.L’app è una vera rivoluzione:, quindi oltre Facebook stessa, si potrà iniziare una videochiamata da, e potrà partecipare persino. In più il punto forte della nuova Messenger Rooms è la capienza: infatti nelle videochiamate. Le Rooms, ovvero le stanze potranno esserein fase di utilizzo. Inoltre Zuckerberg puntualizza: “Puoi creare la tua stanza virtuale non solo per riunioni sul momento ma anche per quelle programmate nel futuro e gli inviti potranno essere esser spediti a tutti con un semplice link, anche a chi non ha un account”.