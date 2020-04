Su WhatsApp in arrivo le videochiamate fino a 8 persone

Videochiamate WhatsApp, si passerà da 4 a 8 partecipanti

Come fare una videochiamata di gruppo su WhatsApp

Tutti i grandi fan die dellesaranno felici della novità in arrivo sulla famosa chat. Il limite massimo, infatti, di persone che possono apparire in video passerà presto da 4 a 8: la funzione è in test ma non mancherebbe molto al debutto sulla versione ufficiale dell'app.Guarda anche:L’anticipazione arriva da Webetainfo, che ha analizzato la recente versione 2.20.133 di WhatsApp Beta, dove per l'appunto si sta testando la funzione. Un aggiornamento doveroso in un momento come questo, in cui lesono ormai diffuse tra tutti coloro che sono costretti a casa, soprattutto vista l'agguerrita "concorrenza" di servizi come Zoom, Houseparty o altre applicazioni che riescono ad allargare, a volte anche di molto, la cerchia dei partecipanti a una stessa videochiamata.Per effettuare labasta avviare la conversazione dal gruppo di contatti con cui si vuole parlare. In alternativa, dal menu delle chiamate, basta cliccare sull’icona e selezionare “nuova chiamata di gruppo”, inserendo i contatti che si vogliono chiamare. Si possono anche aggiunger epiù contatti mentre stiamo facendo una conversazione one-to-one.