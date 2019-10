Emoji: nuove faccine WhatsApp 2019 iPhone

Come avere le nuove Emoji iOS 13.2

















Emoji iOS 13.2 Quali sono le novità

Se il nuovo aggiornamentoaveva già fatto impazzire tutti per le memoji, diventate in poco tempo virali, è in arrivo grazie ad una nuova versione del sistema un’altra novità che di sicuro farà piacere a tutti!Stiamo parlando delle nuovissime emoji targate Apple disponibili presto su IPhone con iOS 13.2. Di cosa si tratta? Scoprilo nei prossimi paragrafi!Per chi non sapesse cosa sono, le emoji sono piccole immagini che rappresentano sia oggetti sia varie espressioni del viso. Se vuoi che i nuovi simboli compaiano sulla tua tastiera, segui questi consigli.Come prima cosa ti ricordiamo che da iOS 12 è possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Per selezionare questa modalità Vai sulle impostazioni del tuo iPhone clicca su aggiornamento software e poi su aggiornamenti automatici. tranquillo, questi aggiornamenti non verranno scaricati dal tuo telefono mentre sei fuori e a spese del tuo abbonamento internet. Il software infatti, farà in modo di attivare il download durante la notte e quando sei collegato a una rete Wi-Fi. In questo modo appena iOS 13.2 verrà reso disponibile, lo avrai automaticamente sul tuo telefono. Usare le emoji, è semplicissimo. Quando scrivi un messaggio in basso a sinistra c’è un’icona simile a un mappamondo. Cliccandoci sopra si aprirà la tastiera emoji con tutte le novità al suo interno. Se non hai questo tasto vuol dire che la tastiera simboli non è attivata. Per attivarla ti basta aprire le impostazioni e una volta entrato in “generali” seleziona la voce tastiera. Ti apparirà una lista di lingue e insieme a queste anche la scritta emoji, in questo modo potrai aggiungere un mondo di espressioni ai tuoi messaggi.Per quanto riguarda i simboli che già conosciamo sono stati aggiunti nell’aggiornamento alcuni simpatici animaletti come l’orango tango e il bradipo. Per quanto riguarda il mondo alimentare aglio, cipolla e ostrica sono state le icone mancanti scelte dalla Apple. Ma la novità più grande riguarda i simboli dedicati alla disabilità. Infatti sono state aggiunte emoji che utilizzano la lingua dei segni, altre su sedia rotelle o con apparecchi per ipoacusici. Ma quante sono queste in totale? Considerando le variazioni di genere, età e colore della pelle ne verranno inserite più di 230. Insomma non perdetevi questo aggiornamento!