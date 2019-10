Se i vip fossero Memoji: i tuoi idoli trasformati in sticker WhatsApp!

Cosa sono le memoji?

Niente da fare: da quando la Apple ha rilasciato l’aggiornamento per iOS13 le protagoniste assolute delle chat sono ormai le chiacchieratissime. Se nelle ultime settimane hai vissuto in una caverna e, niente paura, sei nel posto giusto in cui potrai, per tutti gli altri invece, qui di seguito potrete trovare gli screenshot deisotto forma di emoji: quindi continuate a leggere!Le memoji altro non sono che deiche possono assumere le sembianze che preferiamo, perché la parte migliore è chea nostro piacimento, potendo personalizzare capelli, colore della pelle, degli occhi, forma del naso, e aggiungendo anche accessori come cappelli e piercing (quasi) ovunque. Una volta creato il nostro avatar, possiamocon tutti i nostri amici tramite Messaggi e Whatsapp.