Come recuperare le chat eliminate su WhatsApp

Recupero chat eliminate su WhatsApp: Come effettuare il backup su Android

• Disinstallare WhatsApp sul dispositivo Android;

• Reinstallare WhatsApp sul nuovo dispositivo sempre Android;

• Cliccare sul ripristino del backup, richiesto dopo aver effettuato il primo accesso sul nuovo dispositivo.



• Il nuovo sistema operativo deve necessariamente essere lo stesso del vecchio (ovvero Android);

• Deve essere fatto un backup sul vecchio dispositivo;

• Il backup determina il salvataggio di tutte le chat, non solo di quella di interesse;

• L'operazione del ripristino sul nuovo dispositivo è obbligatoria per il recupero delle chat.



Backup su iCloud per i dispositivi IOS

• Clicca sulla finestra ‘Impostazioni’ all’interno dell’app WhatsApp;

• Clicca su ‘Chat’ e poi su ‘Backup della chat’;

• Clicca su ‘Backup automatico’;

• Scegli l’opzione sulla frequenza del backup tra ‘Quotidiano’, ‘Settimanale’ o ‘Mensile’.



• Se il backup non è stato eseguito di recente, saranno recuperati solo i messaggi risalenti all'ultimo backup eseguito, quindi quelli più vecchi;

• È opportuno eseguire il backup quando si ha a disposizione la connessione Wi-FI a causa del grande dispendio di traffico dati che richiede.



Recupero chat senza backup su Android

• Apri File Manager poi vai su sdcard oppure Memoria interna/principale > WhatsApp > Databases;

• Rinomina il file che vuoi recuperare da msgstore-AAAA-MM-DD.1.db.crypt12 a amsgstore.db.crypt12;

• Dopo esserti assicurato che i backup di Google Drive sono attivi, apri Google Drive > Backup > elimina file di backup di WhatsApp;

• Disinstalla WhatsApp;

• Reinstalla WhatsApp;

• Clicca su ‘Ripristina’.



Ripristino dei media su WhatsApp

Ripristino dati attraverso le email

• ‘Impostazioni’ > ‘Invia conversazione per email’ per i dispositivi Iphone;

• ‘Impostazioni’ > ‘Chat’ > ‘Invia chat per email’ per i dispositivi Android;

• ‘Info’ > ‘Invia chat via e-mail’ per i dispositivi Windows Phone.



Può succedere, soprattutto quando si è sovrappensiero, diche invece era importante. Ma può accadere anche die di non sapere come fare per portare sul nuovo dispositivo le vecchie chat a cui si è affezionati. Cosa fare in questi casi? Per prima cosa, niente paura dato che grazie ad alcuni sistemi di salvataggio e di backup interni all’applicazione, è possibile recuperare, in tutto o in parte, i messaggi e i file erroneamente cancellati.Esistonoattraverso cui è possibile, anche se con alcuni limiti dato cheOgni volta che cambi il telefono, sui dispositivi che hanno, l’operazione più facile e veloce che puoi tentare per il ripristino è sicuramente quella che agisce sulCiò che dovrai fare è:Questo sistema funziona però solo se rispettano determinate ‘regole’:Nonostante l'esecuzione corretta di questi passaggi, può succedere però che il ripristino dei messaggi comunque non avvenga se ad esempioo se si èGuarda anche:Sui dispositivie quindi, in particolare, ilfunziona solo se in precedenza è stata creata, un software online che permette la memorizzazione dei dati e dei media su un hard disk online.Il vantaggio di questo sistema è certamente quello di avere la possibilità digrazie alla memoria online e non fisica che ne raccoglie le tracce.I passaggi per avviare il backup su WhatsApp per Iphone sono i seguenti:A questo punto, dopo il backup su iCloud sarà possibile recuperare i dati da qualsiasi dispositivo IOS.Anche in questo caso comunque ci sono delle ‘regole’ da tenere in considerazione per evitare spiacevoli e indesiderate sorprese:Il ripristino dei dati si può ottenere evitando il sistema del backup, anche se la procedura in questo caso sarà più lunga e difficile e accessibileDopo aver scaricato l’, ecco quello che devi fare:Quando vengono eliminati dalla chat(immagini, audio, video, gif), tuttavia questifinché non vengono cancellati definitivamente anche da lì.Per rintracciarli basta andare quindi sullae cliccare sulla cartella WhatsApp > Media in cui sarà possibile ricercare tutti i file multimediali ricevuti, anche quelli cancellati dalle chat.Questa modalità di recupero rappresenta. Inviare una chat tramite mail è un’operazione molto semplice e immediata poiché basta semplicemente cliccare su ‘Invia chat WhatsApp per email’. A questo punto,e accessibile quindi da qualsiasi dispositivo si effettui l’accesso alla email. Prima però è opportuno accertarsi che l’app di WhatsApp sia aggiornata all’ultima versione disponibile affinché tutte le funzionalità, tra cui quella del recupero, siano completamente operative.Questa operazione è accessibile a tutti i sistemi cliccando su: